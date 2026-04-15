El candidato presidencial Rafael López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender la proclamación del segundo y tercer lugar en los comicios, hasta que la ONPE aclare una serie de informaciones sobre los votantes, de modo que se pueda conocer el impacto real de las fallas registradas durante la jornada electoral.

A través de una “carta” enviada al presidente del JNE, Roberto Burneo, el líder de Renovación Popular argumenta que las deficiencias operativas en Lima Metropolitana impidieron que cientos de miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto, lo que afecta directamente la legitimidad de los resultados.

En el documento, detalla que múltiples mesas no se instalaron a tiempo por falta de material electoral, generando largas colas y provocando que numerosos electores abandonaran los locales sin votar.

Si bien se reconoció oficialmente a más de 51 mil afectados, el López Aliaga asegura que la cifra real sería significativamente mayor.

Carta de Rafael López Aliaga dirigida a Roberto Burneo

Carta de Rafael López Aliaga dirigida a Roberto Burneo

En el primero petitorio se solicita:

“Suspender la proclamación del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la ONPE presente ante el Pleno del JNE, en un plazo máximo de 72 horas, un informe con el número de mesas que fueron cerradas, el número de electores que abandonaron colas sin votar por frustración y las causas del desabastecimiento de material electoral. Sin esa información, el JNE no cuenta con los elementos suficientes para proclamar un resultado cuya legitimidad está estadísticamente en cuestión”.

En el segundo petitorio plantea: “Convocar a una reunión urgente del Pleno del JNE para determinar el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho al voto de los ~608,000 electores limeños que fueron privados del sufragio el 12 de abril –en todas las elecciones del proceso: fórmula presidencial, Senadores y Diputados. El problema lo generó el Estado a través de la ONPE; corresponde al Estado proponer y ejecutar la solución".

Como sustento para sus argumentos López Aliaga presenta un análisis comparativo del ausentismo electoral entre 2016 y 2026, señalando que este habría aumentado de 13.35% a 20.14% en Lima, lo que representa aproximadamente los 608 mil electores adicionales que no votaron.

El postulante sostiene que este escenario tuvo un impacto directo en su candidatura, estimando que Renovación Popular habría dejado de recibir alrededor de 120 mil votos, una cifra que supera ampliamente la diferencia entre el segundo y tercer lugar.