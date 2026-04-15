Resumen

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RLA pide que se transparente la información para conocer el impacto real de las deficiencias en las elecciones. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
RLA pide que se transparente la información para conocer el impacto real de las deficiencias en las elecciones. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Rafael López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender la proclamación del segundo y tercer lugar en los comicios, hasta que la ONPE aclare una serie de informaciones sobre los votantes, de modo que se pueda conocer el impacto real de las fallas registradas durante la jornada electoral.

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