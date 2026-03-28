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Rafael López Aliaga llama a vigilar mesas y denuncia presuntas irregularidades electorales. (Foto: Renovación Popular)
Rafael López Aliaga llama a vigilar mesas y denuncia presuntas irregularidades electorales. (Foto: Renovación Popular)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó a sus seguidores a “inundar de personeros” las mesas de votación para defender los resultados electorales, durante un multitudinario mitin en Arequipa, donde cerró actividades proselitistas con un discurso de tono confrontacional.

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