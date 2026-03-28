El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó a sus seguidores a “inundar de personeros” las mesas de votación para defender los resultados electorales, durante un multitudinario mitin en Arequipa, donde cerró actividades proselitistas con un discurso de tono confrontacional.

Ante miles de simpatizantes, el también líder de su partido sostuvo que la clave para ganar las próximas elecciones será la organización y la vigilancia del proceso. “ Sí se le puede ganar a la mafia de la ONPE, pero hay que hacerlo con organización. La vez pasada nos robaron porque no teníamos personeros ni miembros de mesa. Hoy eso no puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, exhortó a la ciudadanía a participar activamente desde primeras horas del día de los comicios. “ Inundemos de personeros cada mesa. Vayan desde temprano, a las 5 de la mañana si es necesario, y aseguren que se abran las mesas. Esta campaña es guerra, es voto a voto, y la vamos a ganar con disciplina y presencia”, enfatizó.

Durante su intervención, López Aliaga también lanzó críticas contra otras agrupaciones políticas, a las que acusó de actuar por intereses particulares. “Hay quienes están movidos por el odio, por la lucha de clases o por el deseo de robarle al Estado. Nosotros venimos a servir al Perú con honestidad y orden”, señaló.

El candidato reiteró además su compromiso de no percibir remuneración en caso de llegar a la Presidencia. “Servir al Perú es un honor. Como alcalde no he cobrado un sol y como presidente tampoco lo haré. Aquí se viene a trabajar, no a enriquecerse”, manifestó.

En el plano económico, anunció propuestas orientadas a reactivar el desarrollo en el sur del país, con énfasis en infraestructura y producción. Entre ellas, mencionó la ejecución de obras públicas en Arequipa y el impulso de proyectos industriales vinculados al litio y el cobre.

“Vamos a convertir al sur del Perú en un polo industrial. Podemos ensamblar autos eléctricos aquí, generar empleo y darle valor a nuestros recursos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la gestión de empresas públicas y prometió combatir la corrupción en entidades vinculadas a servicios básicos. “Plata hay, lo que falta es decencia” , añadió.

El mitin concluyó con un mensaje dirigido a sus adversarios políticos. “Ya es hora de enterrar a los mismos de siempre, a los que han saqueado el país” , expresó.

López Aliaga cerró su jornada en Arequipa reafirmando su llamado a la vigilancia ciudadana del proceso electoral, en un contexto marcado por la polarización política y la importancia de garantizar la transparencia de los comicios.

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