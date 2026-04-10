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Candidato presidencial Rafael López Aliaga fue entrevistado por Milagros Leiva en el podcast Siempre a las 8, de El Comercio (Foto: Hugo Pérez).
Candidato presidencial Rafael López Aliaga fue entrevistado por Milagros Leiva en el podcast Siempre a las 8, de El Comercio (Foto: Hugo Pérez).
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

En el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que, de llegar al gobierno, trasladará a internos del Penal de Barbadillo a centros de reclusión en la selva.

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