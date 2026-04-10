En el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que, de llegar al gobierno, trasladará a internos del Penal de Barbadillo a centros de reclusión en la selva.

En dicho centro penitencario (Ate), purgan su condena los expresidentes Pedro Castillo (por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022); Martín Vizcarra (por las coimas que recibió cuando fue gobernador de Moquegua); Alejandro Toledo (por los casos Ecoteva y Odebrecht); y Ollanta Humala (por lavado de activos).

“ Cuando tú sacas de contexto media hora de explicación de lo que es una ingeniería militar, cosa que el gobierno de Toledo corrupto que está en la cárcel y que se van a ir a la selva a purgar su condena, igual que todo Barbadillo. No puedo premiar a un delincuente. A diferencia de El Salvador, aquí sí tenemos una selva bien profunda y bien bonita”, sostuvo.

El ex alcalde de Lima señaló que su propuesta busca reforzar la lucha contra la criminalidad mediante acciones más estrictas desde el Estado.

En esa línea, planteó declarar “objetivo militar” a los sicarios y extorsionadores, así como implementar herramientas tecnológicas para su ubicación y captura.

“Primero, vamos en orden. Lo que vamos a hacer rápido, con una firma del presidente de la República, es declarar objetivo militar a los sicarios, extorsionadores, lamentablemente muchísimos venezolanos. Decirles claramente: el 28 de julio, primera medida, si están legales en el Perú, tienen su certificado legal de estar en Perú o se van en barco de vuelta a Venezuela, que está volviendo a la democracia ”, indicó.

Asimismo, mencionó la posibilidad de utilizar mecanismos de geolocalización en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

“Segunda medida, aun así, si el 28 de julio tenemos chuponeo legal, se alquilan las máquinas para hacer chuponeo legal o geolocalización. Entonces, determinada la flagrancia, en ese momento capturarlo con la inteligencia que no existe ahora, y ese señor se va a una cárcel inhospital en la selva, en una carpa militar. Eso no lo veo en ningún candidato”, añadió.

En otro momento, el candidato reiteró su propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando que esta medida ya forma parte de su plan de gobierno.

“Yo lo tengo por escrito en mi plan de gobierno, ella [Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular] está recién. Yo he puesto por escrito el retiro inmediato, hace seis u ocho meses lo tengo” , afirmó.

También señaló la posibilidad de establecer acuerdos internacionales para la extradición de cabecillas de organizaciones criminales.

“Dado que el objetivo militar es el extorsionador sicario, Estados Unidos sabe que en Perú están los cabecillas del Tren de Aragua circulando libremente. Entonces , Estados Unidos sí está dispuesto a firmar un tratado bilateral de extracción, al igual que Maduro lo extrajeron. Extraer 10 o 12 cabecillas para desarticular las cabezas, para llevarlos a Estados Unidos y se queden por allá como Maduro ”, expresó.

En el ámbito económico, López Aliaga planteó la creación de un millón de empleos al año mediante el impulso del turismo y la descentralización de rutas aéreas.

“Un tema vital: turismo, aeropuertos internacionales que me lleven a los turistas de frente, sin pasar por Lima. Por ejemplo, de Cusco de frente me voy a Huaraz, de Cusco de frente a Arequipa, de Cusco de frente a Iquitos”, explicó.

Asimismo, propuso fortalecer la competencia en el sistema financiero a través del Banco Nación.

“ El ciudadano tiene derecho a que haya libre competencia. Entonces, aquí tenemos cuatro señorones que evitan que entre cualquier banco digital que le saca el ancho. Entra un banco digital al 6% al año, a seis años, y va a tomar cualquier peruano ciudadano, toma su crédito, prepaga la tarjeta de crédito y muerto el pollo. Al 6% contra 120”, sostuvo.

El candidato señaló que continuará con sus actividades en distintas zonas del país. “Yo enfrento las cosas, no me corro”, manifestó.

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