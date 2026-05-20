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Rafael López Aliaga volvió a cuestionar la actuación de la ONPE y el JNE en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga volvió a cuestionar la actuación de la ONPE y el JNE en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga ratificó que no jurará al cargo de senador para el periodo del Congreso bicameral 2026-2031 y dijo que ha solicitado a su accesitario, Absalón Vásquez, que asuma en su lugar, porque “alguien tiene que defender al Perú”.

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