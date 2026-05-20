El excandidato presidencial Rafael López Aliaga ratificó que no jurará al cargo de senador para el periodo del Congreso bicameral 2026-2031 y dijo que ha solicitado a su accesitario, Absalón Vásquez, que asuma en su lugar, porque “alguien tiene que defender al Perú”.

En conferencia de prensa, donde insistió en que hubo fraude, indicó que los demás senadores y diputados electos en los comicios generales del pasado 12 de abril jurarán a sus cargos, e insistió en que con su decisión busca dejar “huella” y quedar “en la historia” del país.

“Con lo que he expuesto, es imposible. Le he pedido acá al senador electo que asuma porque tenemos que defender el Perú claramente, aún con la trafa. Diputados igual, que asuman, alguien tiene que defender al Perú”, expresó.

“En mi caso, quiero que quede en la historia del Perú, claramente que quede huella de cómo el Perú ha sido puesto dolosamente en la órbita de ser una Venezuela. Eso es lo que ha buscado el grupo caviar al cual pertenece el señor (Piero) Corvetto, el señor (Roberto) Burneo está en la misma línea”, agregó.

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De otro lado, López Aliaga informó que su partido, Renovación Popular, presentó formalmente este miércoles 20 de mayo un pedido para anular la proclamación de resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2026, que estuvo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Señaló que el pedido se encuentra dentro del plazo de tres días que establece la ley y cuestionó que el máximo organismo electoral haya proclamado los resultados el último domingo 17 a las 7 de la mañana.

“Quiero informar que el día de hoy hemos presentado formalmente, dentro del plazo de tres días, la nulidad de la resolución de proclamación de la madrugada del día domingo, que ya de por sí es extraña”, manifestó.

“Una proclamación a las 7 de la mañana un domingo no es normal. Una buena noticia se proclama a horas que todos puedan ver, más domingo, pero cuando uno tiene la conciencia sucia todo lo hace a escondidas”, añadió.

“Quiero informar que el día de hoy hemos presentado formalmente, dentro del plazo de tres días, la nulidad de la resolución de proclamación de la madrugada del día domingo, que ya de por sí es extraña”, expresó.

“Una proclamación a las 7 de la mañana un domingo no es normal. Una buena noticia se proclama a horas que todos puedan ver, más domingo, pero cuando uno tiene la conciencia sucia todo lo hace a escondidas”, agregó.

Tras insistir que el actual proceso electoral ha sido “fraudulento”, López Aliaga detalló que también ha presentado evidencia recolectada mucho antes de que el JNE proclamara los resultados.

“El primer momento es este, estamos en el plazo de tres días con las pruebas de lo que no respondió el señor (Roberto) Burneo (presidente del JNE) y su grupete, y estamos aportando evidencia ingresada inclusive antes de la proclamación, para que no digan que es evidencia nueva”, acotó.

El también exalcalde de Lima también insistió en que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien pasó a la segunda vuelta junto a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, no debería avalar los resultados porque -según dijo- le van a “hacer trafa” en el balotaje.

“Están manejando un proceso de manera criminal y la ONPE lo ha hecho criminalmente, pero el Jurado está convalidando esta trafa que nos va a llevar al despeñadero. Lo digo claramente: la señora Fujimori no puede continuar avalando esto. Si ella va a continuar diciendo: ‘todo está bien, todo está normal’, cava su tumba”, subrayó.

“Por más que yo diga: voten por la señora Fujimori, le van a hacer trafa con el sistema y la gente también está harta ya, es la segunda vez que nos la hacen”, sentenció.

Cabe indicar que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos, mientras que Sánchez el 12,039%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se quedó fuera del balotaje por 21,209 votos.