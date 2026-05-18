El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga reafirmó que tras la proclamación de resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, no jurará al cargo de senador y que en su lugar debería asumir su accesitario, Absalón Vásquez.

En entrevista con “Sin Medias Tintas” de Latina, indicó que habló con los diputados y senadores electos de su partido sobre el tema y consideró que Vásquez es una “persona vital” en el próximo Congreso.

“(Estoy decidido que no va a asumir como senador) por un tema de dejarle huella, pero eso no implica que me vaya del Perú. Yo me quedo en mi país, a pelear. Hay una palabra que se llama dignidad”, expresó.

“Yo he hablado con ellos (senadores y diputados), con cada uno. Ha habido gente que me decía: ‘no, si tú no juras, yo no juro’. No, es una locura. Aquí tenemos un accesitario, que yo respeto mucho. Si no juro yo -que no lo voy a hacer-, creo que le toca a Absalón Vásquez. Para mí va a ser una persona vital en este Congreso, que legisle para el agro peruano tan abandonado”, agregó.

Consultado sobre si anunciará un eventual apoyo a Keiko Fujimori, la candidata presidencial de Fuerza Popular que pasó a la segunda vuelta, López Aliaga dijo que no lo hará y reiteró sus dudas sobre el respaldo que ella y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, recibieron en la primera vuelta.

“No (anunciaré un apoyo a Keiko Fujimori), porque tengo mis graves dudas sobre esto (las elecciones). Este proceso es muy raro porque dentro de esa serie de 900K se benefician a dos personas: a Roberto Carlos (sic) y a K. Quiero terminar esto, que me digan sí o no”, enfatizó.

“Tú no puedes endosar. Yo he dicho claramente: voten en conciencia. Yo tengo votos de todo tipo, entonces no puedo obligar a nadie”, sentenció.