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Rafael López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga reafirmó que tras la proclamación de resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, no jurará al cargo de senador y que en su lugar debería asumir su accesitario, Absalón Vásquez.

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