El partido Renovación Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar su decisión respecto a que los exburgomaestres que postularon como primeros regidores no podrán volver a ocupar alcaldías, medida que también alcanza a su líder, Rafael López Aliaga.

A través de un recurso de reconsideración, la agrupación que postuló a López Aliaga como primer regidor en las recientes elecciones regionales y municipales 2026 pidió que se revoque el acuerdo tercero de la Resolución N° 4557-2026-JNE, aprobado por el pleno del organismo electoral por tres votos a dos.

En caso de que no se ampare su pretensión principal, Renovación Popular instó al JNE a que determine expresamente que el acuerdo del pleno aprobado el pasado 2 de noviembre no se aplique en los últimos comicios, sino en los siguientes.

En su cuenta de “X” (antes Twitter), López Aliaga señaló que el JNE “está en la obligación de respetar la expresión del pueblo en las ánforas”.

Renovación Popular pide al @JNE que RECONSIDERE el cambio POST elecciones de las reglas del proceso electoral para garantizar la voluntad popular. El JNE está en la obligación de respetar la expresión del pueblo en las ánforas..! https://t.co/hb1H0afgMn — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) November 10, 2026

Como se recuerda, el JNE resolvió que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030.

La disposición fue anunciada por Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, tras la revisión de oficio de 427 proclamaciones de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Clavijo explicó que la condición de primer regidor no habilita automáticamente a una persona para asumir la Alcaldía, por lo que quienes hayan ejercido ese cargo durante el periodo inmediatamente anterior no podrán acceder nuevamente a la función municipal mediante la sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir de 2027.

Asimismo, indicó que las personas que se encuentren en esta situación no podrán recibir credenciales ni ejercer el cargo de alcalde. En su lugar, asumirá la función el siguiente regidor hábil de la misma fórmula electoral.

La funcionaria precisó que, en la resolución que será publicada, se han identificado seis casos en los que se corregirá lo establecido inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE).