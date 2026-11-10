La lista de Rafael López Aliaga encabeza los resultados para la Alcaldía de Lima. (Foto: El Comercio)
La lista de Rafael López Aliaga encabeza los resultados para la Alcaldía de Lima. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar su decisión respecto a que los exburgomaestres que postularon como primeros regidores no podrán volver a ocupar alcaldías, medida que también alcanza a su líder, Rafael López Aliaga.

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