‘Porky’ se va a la interna, una crónica de Fernando Vivas

El partido estaba al borde de la cornisa, a punto de caer en el vacío de la exclusión, pero la ONPE le dio una mano salvadora con esta argumentación: estás en falta pero como se respeta tu voluntad de estar en la gran contienda, lo harás en la modalidad más participativa y compatible con tus estatutos, la de ‘un militante un voto’.

La congresista Norma Yarrow, secretaria general del partido, me dice: “Evaluamos si presentábamos un reclamo, pero lo pensamos bien y decidimos aceptar la decisión de la ONPE”. Ahora bien, en esta contienda se inaugurará una nueva valla que exige que un mínimo del 10% de afiliados vaya a votar en las primarias. Si fuera elección por delegados, es facilísimo cumplir; pero si es de militantes, son algunos miles.

Según información que he obtenido del ROP (Registro de Organizaciones Políticas) del JNE, el total de afiliados en el padrón de RP es de 40,088. Con que voten poco más de 4000 en todo el país, saltan la valla. El Partido Aprista, sin ser obligado por la ONP, ha optado por esa modalidad y tiene un padrón de alrededor de 44 mil. No parece difícil, pero tampoco es fácil movilizar militantes en estos tiempos desafectos a la política partidaria y afectos a tachar gente. “Tenemos que conocer bien a los afiliados, tenemos que ubicarlos y convocarlos. Contamos con que los candidatos, por supuesto, sean fundamentales para movilizar a los votantes. Pero ahora estamos en otra fase, esperando la decisión de Rafael”. Vamos a ello, que corre por cuerda separada de la caída de Dina. Puede caerse un gobierno pero el cronograma electoral sigue siendo el mismo.

Rafael López Aliaga postuló a la Presidencia de la República en el 2021, aunque sin éxito. En octubre de 2022, fue electo alcalde de Lima. (Foto: MML)

Según definición de Alfred Hitchcock, la sorpresa ocurre cuando sucede algo imprevisto. El suspenso se da cuando sabes lo que va a pasar, pero no sabes el modo y el momento en que ocurrirá. La renuncia de ‘Porky’ a la alcaldía no podría ser una sorpresa, sino puro suspenso electoral, envuelto en mística y narrativas. No ha sucedido hasta el cierre de estas líneas y el plazo se cierra mañana lunes. Su efecto debe provocar una sucesión interna en cadena. El teniente alcalde Renzo Reggiardo quedaría de alcalde pero no hasta fines del 2026 sino hasta abril ¿´Por qué? Porque, según sabemos hace tiempo y me lo confirma Norma, es la carta de RP para postular a la alcaldía de Lima en octubre del 2026; para lo cual tendría que renunciar en abril. Lo reemplazaría su teniente alcalde, Fabiola Morales. Luego vemos el caso de Fabiola.

La sorpresa fue la decisión de RP, tras los disparos de sicarios contra Aguamarina, de presentar una moción de vacancia contra Dina. Los celestes buscaban marcar la diferencia dentro y fuera del Congreso con un dramático gesto opositor. Tengan en cuenta que en sus filas ahora está Patricia Chirinos (ex Avanza País) que impulsó la primera vacancia contra Pedro Castillo. Para ella y para otros anti castillistas radicales, vacar a Dina implica vacar a la plancha de Castillo. Pero Renovación, el autor de la sorpresa vacadora, fue sorprendido con la adhesión, presentando sus propias mociones, de casi todas las bancadas. El ‘anti dinismo’ ya no será marca de nadie en especial.

En el pleno del Congreso, fue la portavoz de la bancada Norma Yarrow la que anunció la presentación de una moción de vacancia contra la entonces jefa del Estado, Dina Boluarte. (Foto: Congreso)

Sin embargo, sí es cierto que RP, desde que Alejandro Muñante dejó la mesa directiva en el 2023 y desde que empezaron las fricciones de la MML con el gobierno el año pasado; ya no era parte del pacto pro gobernabilidad. “Nos salimos del ‘bloque’” dice Norma para marcar ese giro que hoy se diluye en la memoria de nuestra inestabilidad. Como diría el fantasma de Martín Adán convocado por vacadores: ‘Hemos vuelto a la normalidad’. Todo lo extremo, radical, derechista e impredecible de RP; ahora resulta normal.

Volvamos al cronograma. Conversé con Fabiola, ex secretaria general de RP y miembro del CEN (Cómite Ejecutivo Nacional) del partido. “Rafael me ha invitado a postular al senado, yo he sido 10 años parlamentaria unicameral y sí quisiera ir al senado; pero soy consciente del escenario que viene con Renzo y hay que evaluar”. Si se cumple la sucesión, Morales sería alcaldesa solo por lo que resta del 2026. Si prefiere ir al Congreso, tendría que renunciar ya mismo o hasta mañana 13. En ese caso, el sucesor de López Aliaga y de Reggiardo sería Julio Gagó, que no está en muy buenas migas con el partido, pero, al parecer, tiene aspiraciones congresales. Le sigue Roxana Rocha, que también las tiene. Pero, en todos los casos, ocupar la alcaldía metropolitana por pocos meses, sin pasar por la angustia electoral de ser elegido, es tentador.

Fuera de estos dilemas políticos que se resolverán, algunos en días, otros en semanas; hay otros de largo aliento. La gran mayoría percibimos a RP muy conservadora y a la derecha, al punto que, por efecto colateral, el fujimorismo se ha visto desplazado unos milímetros hacia el centro. “Yo prefiero vernos en el centro izquierda, es una opinión personal, y tiene que ver con los principios social cristianos que aplicamos” me dice Fabiola. Norma asume la percepción de derecha pero con énfasis en lo que llama “mensaje social”. “Rafael está contra los monopolios y se preocupa mucho por los pequeños propietarios. No somos ‘el partido de los empresarios ni de los ricos’”, dice.

Le comento a la secretaria general que, si bien RLA encabeza las últimas encuestas de intención de voto, su electorado está muy sesgado hacia Lima, quedando debilitado en las regiones. “Pedimos disculpas si hemos sido muy fuertes durante el golpe de Estado. Ha sido por la coyuntura. Pedimos disculpas si pareció que discriminábamos a alguien. Yo soy chiclayana, Rafael también y no nació en cuna de oro”, me dice Yarrow y añade que es consciente de que ese discurso debe ser más enfático en el Sur. La gran mayoría de partidos busca hablarle al electorado que votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta del 2021 y RP no puede ser una excepción. Todo lo contrario.

El conservadurismo de RP no solo está determinado por simpatías políticas de derecha, pues podrían tenerlas y ser liberales. Pero la religión los marca y enciende su discurso. También les produce fricciones internas entre cristianos católicos y cristianos evangélicos. RLA tuvo la vocación de juntarlos en el 2020, cuando tomó la dirección de Solidaridad Nacional, la rebautizó Renovación Popular y se lanzó al Congreso Complementario. Esa vez estuvo lejos de saltar la valla, pero el ‘pack’ cristiano ya estaba armado.

Cuando se acercaba la campaña del 2021, RLA no se veía como candidato ni como ‘Porky’. Buscó, sin éxito, a otros, como Hernando de Soto, Phillip Butters y Roque Benavides. Con el primero logró un acuerdo y empezaron la campaña. Surgió una desavenencia en torno a la posibilidad de que Beatriz Mejía, una evangélica ultraconservadora vaya en la plancha y De Soto buscó otro barco. A última hora, RLA se improvisó como candidato y tuvo una buena performance en la primera vuelta, quedando tercero. Tan seguro estaba, contrafácticamente, de que él si hubiera vencido a Castillo; que, cuando el delator de Castillo, Zamir Villaverde, hizo declaraciones rocambolescas sobre el JNE, RLA alentó su propia versión ‘fraudista’ en que el poder electoral habría manipulado la primera vuelta, quitándole el triunfo para colocar en su lugar a Keiko, a sabiendas de que esta perdería contra Castillo, ‘el candidato de los caviares’.

“Yo no mezclo religión con política; al césar lo que es el del césar y a Dios lo que es de Dios. En Renovación hay de todo, católicos, evangélicos y también ateos. Seguimos juntos hasta que se pueda”. Norma Yarrow, secretaria general de Renovación Popular

Volvamos a la cuestión cristiana, porque la fusión es también una fisión. Fabiola Morales, católica miembro del Opus Dei, me lo explica así: “Tenemos distintas aproximaciones a la política. Los católicos no hacemos política desde la religión, respetamos a la Iglesia ¡Yo no voy a ir al templo a repartir volantes como si fueran estampita! En cambio, los evangélicos sí piensan que pueden hacer política desde sus iglesias”. Norma Yarrow es católica, aunque no muy practicante. “Yo no mezclo religión con política; al césar lo que es el del césar y a Dios lo que es de Dios. En Renovación hay de todo, católicos, evangélicos y también ateos. Seguimos juntos hasta que se pueda”, me dice Norma con resignación. El homenaje al asesinado conservador Charlie Kirk, organizado por la MML en el Parque de las Aguas, el ala evangélica se enseñoreó con sus consignas. Kirk, por cierto, era evangélico.

Yarrow hace un distingo cuando se refiere a su colega Alejandro Muñante, que es evangélico, como alguien “que sí se preocupa en legislar sobre diversos temas”, dando a entender que otros militantes de RP tienen una agenda básicamente religiosa. La decisión demorada del líder mantiene la definición de listas en suspenso; pero ya hay claros voceados. Mi colega Martín Hidalgo ha destacado a Yarrow y a Muñante como posibles candidatos a diputados (Norma me confirma su intención), además de Diego Bazán que iría por La Libertad. Al senado candidatearían Lourdes Alcorta (fue congresista por FP), la ex procuradora Katherine Ampuero (asesora de la bancada), el ex acciopopulista Otto Guibovich y el general José Baella, actual funcionario de la MML. El último sondeo de Imasolu, empresa que solo hace encuestas en Lima, incluye menciones espontáneas de candidatos al Congreso, con porcentajes bajísimos que resultan irrelevantes, pero cabe retener estos nombres: el actual congresista Miguel Ciccia y los regidores metropolitanos Deborah Inga, Giuliana Calambrogio, Leo de Paz e Isaac Escobedo. Los alcaldes limeños que ganaron gracias al arrastre de ´Porky’ no han tenido destaque positivo, pero es posible que alguno de ellos, como la barranquina Jéssica Cordova, quiera saltar a la lista congresal.

‘Porky’ insiste en todos los tonos, que las encuestas no sirven para nada; pero en el partido se toman muy en serio su liderazgo en la intención de voto. Saben, además, que cargar las andas del favorito, va a redoblar el fuego que ya reciben como reacción a su estilo confrontacional. Pero ello nos lo llevará a moderarlo, pues es argüible que gracias a ese estilo ha llegado donde está. El ex ministro de Transporte, César Sandoval, creyendo torpedearlo, se dedicó a mostrar las falencias de su gestión al traer trenes donados desde EE.UU. La presencia de los vehículos en el almacén, le permitió a RLA perfilarse como la autoridad subnacional que no puede hacer obra por el sabotaje del gobierno central. En la campaña que se viene, con predisposición de una importante mayoría del electorado a sesgarse a favor de la derecha por un lado; y a repudiar a los candidatos identificados con Lima y con las discriminaciones de raza y clase asociadas a la metrópoli; el candidato antisistema podría estar increpando a José Jerí en cualquier parte del espectro, incluyendo alguna porción de chicharrón que los estrategas de RP estudian cómo sazonar.