El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mostró a favor de censurar al mandatario José Jerí en el Congreso por sus reuniones no registradas con empresarios chinos.

Durante una actividad electoral en Huaycán, el también exalcalde de Lima recordó que su bancada solicitó al presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), convocar a un pleno extraordinario para tratar las denuncias contra Jerí por presunta inconducta funcional.

“El señor Jerí creo que hoy día se va a su casa, ya lo hemos pedido formalmente. No podemos estar con frivolidades, el Congreso tiene que poner a alguien decente, que priorice seguridad ciudadana”, expresó.

En otro punto de su intervención, López Aliaga pidió elegir a un presidente que esté cerca al pueblo y no en el Barrio Chino, en alusión a las visitas que José Jerí realizó al empresario chino Zhihua Yang en su local en el Cercado de Lima.

“Tienes a tu Castillo, a tu Boluarte, a tu Jerí. Tres payasos. Acá tenemos que tener un gobierno que esté aquí, que venga acá, que no se vaya al chifa, que venga acá, que venga a la ollita común, a los comedores populares, Vaso de Leche. Allí es justamente donde un presidente tiene que estar, no en un Barrio Chino”, aseveró.

Piden censura de Jerí

Cabe recordar que congresistas de diversas bancadas firmaron y presentaron tres mociones de censura en el transcurso del 21 de enero, las cuales se había anunciado días atrás, contra el presidente José Jerí para removerlo del cargo como titular del Poder Legislativo.

La primera moción presentada formalmente cuenta con 20 firmas de legisladores de las bancadas Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Avanza País y Perú Libre, así como tres no agrupados.

La segunda moción también cuenta con 20 firmas de algunos legisladores. Algunos de ellos también suscribieron la primera moción. En este caso, los que firmaron son miembros de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Acción Popular, Perú Libre y Avanza País, además de dos no agrupados.

A las 2:35 p.m., ingresó a mesa de partes del Parlamento la tercera moción de censura contra Jerí Oré, firmada por 21 parlamentarios de agrupaciones políticas similares y por los mismos hechos.

Los suscriptores de esta moción son integrantes de la Bancada Socialista, cuatro no agrupados, miembros del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú.