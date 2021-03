Un grupo de simpatizantes de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, protestan contra su exclusión en los exteriores de la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Cercado de Lima. Esto ocurre en paralelo a una audiencia virtual en la que se evalúan apelaciones contra exclusiones de diferentes postulantes.

Los protagonistas de esta movilización reclaman por la decisión que tomó el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 de apartarlo de la contienda electoral por haber señalado en una entrevista y en redes sociales que donará su sueldo si es que llegara a la Presidencia de la República.

Esto ocurre en paralelo a la audiencia virtual que programó para esta mañana el JNE, en la cual se iban a evaluar diversas apelaciones contra exclusiones de diferentes candidatos, entre ellos el caso de Rafael López Aliaga.

El abogado a cargo de la defensa del postulante de Renovación Popular, Humberto Abanto, planteó en esa audiencia que se debía revocar la decisión de excluir a López Aliaga porque no se puede considerar como una promesa de dádiva una supuesta donación que el candidato haría a favor de organizaciones caritativas que no pueden ejercer voto y que, por ende, no pueden recibir dinero a cambio de respaldo electoral.

