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Rafael López Aliaga aseguró que su partido tiene 90 mil personeros en todo el país. (Foto: Renovación Popular)
Rafael López Aliaga aseguró que su partido tiene 90 mil personeros en todo el país. (Foto: Renovación Popular)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Rafael López Aliaga arremetió contra el jefe de la ONPE, Pierto Corvetto, y además afirmó que su agrupación política tiene “90 mil personeros” así como “miembros de mesa de Renovación Popular que han sido elegidos, así que vamos a pelear el voto”.

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