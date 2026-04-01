El candidato presidencial Rafael López Aliaga arremetió contra el jefe de la ONPE, Pierto Corvetto, y además afirmó que su agrupación política tiene “90 mil personeros” así como “miembros de mesa de Renovación Popular que han sido elegidos, así que vamos a pelear el voto”.

“Yo siempre respeto todo, pero no dejo que me estafen. Si es que yo tengo pruebas -y ahora si habrá pruebas porque tengo una estructura que no tenía hace cuatro años - tengo 90 mil personeros y tenemos también miembros de mesa que son del partido Renovación Popular que han sido elegidos así que vamos a pelear el voto”, afirmó en entrevista con Canal N cuando se le preguntó si respetará los resultados de las elecciones del 12 de abril cualquiera que sean.

La noche del martes, tras el debate presidencial, López Aliaga lanzó duras criticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto: “Yo confiaba antes en la ONPE, después de ver a Corvetto aferrado ahí como un agente ‘gorritiano’ en mi opinión, pensé este es un sinvergüenza”, sostuvo.

#Voto2026 Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, sobre los resultados en una eventual segunda vuelta: "Yo siempre respeto todo [...] Tengo 90 mil personeros. Confiaba antes en la ONPE"



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“Lo que ha hecho (la ONPE), por ejemplo, con Fuerza Popular... te entrego información pero entrégame 16 millones de soles. Te doy la información pero le quito las firmas (....) No confío”, agregó en referencia al comunicado de la institución electoral tras el fallo del Poder Judicial.

Es más en ese contexto, el exalcalde de Lima y candidato presidencial lanzó al siguiente frase: “Si me hacen eso a mí, yo al señor Corvetto voy a su oficina y no sé si quede vivo”.

El 21 de marzo, Fuerza Popular expresó su rechazo a las condiciones establecidas para acceder a información de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuya entrega fue ordenada por el Poder Judicial en el marco de un proceso de habeas data.

En un comunicado, criticó el costo fijado para la reproducción de la documentación, que supera los 17 millones de soles. “La transparencia no puede tener precio”, puntualizó.