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López Aliaga condena agresiones en mitin y pide respeto en el debate político. (Foto: Andina)
López Aliaga condena agresiones en mitin y pide respeto en el debate político. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, condenó los actos de violencia registrados durante su mitin en Apurímac y afirmó que “no se puede permitir que ataquen a la gente que piensa distinto”, luego de que su actividad proselitista fuera interrumpida por el lanzamiento de objetos desde el público.

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