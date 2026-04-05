El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, condenó los actos de violencia registrados durante su mitin en Apurímac y afirmó que “no se puede permitir que ataquen a la gente que piensa distinto”, luego de que su actividad proselitista fuera interrumpida por el lanzamiento de objetos desde el público.

El incidente ocurrió en la plaza de Armas del distrito de Talavera, en la provincia de Andahuaylas, donde un grupo de opositores arrojó huevos, tomates y botellas de plástico mientras el candidato ofrecía su discurso. Pese a la presencia policial, los ataques continuaron por varios minutos, obligando a suspender momentáneamente la actividad.

Durante una entrevista posterior, López Aliaga cuestionó este tipo de acciones y defendió el debate de ideas sin agresiones.

“ Uno no puede agarrar a huevazos a la persona que piensa distinto a ti. Tienes que dejarlo hablar, hay alternativas distintas. Yo termino con esto, yo si voy a terminar con el secuestro ideológico que está sufriendo Apurímac”, sostuvo.

El postulante señaló que, pese a considerar que se cometieron delitos, decidió no presentar denuncias penales tras lo ocurrido.

“Yo estaba rogándole a Dios que me cayera un huevazo a mí, francamente, porque he hablado media hora porque no les tengo miedo. […] Discutir las ideas, pero no atacar al mensajero es la base. Por Semana Santa tomé la decisión de perdonar y no hacer ninguna denuncia penal. Pero, verdaderamente, lo que han cometido es un delito, pero lo que no pueden es seguir haciendo estas cosas. Esto no se puede permitir en Perú ni en ninguna parte del mundo”, indicó.

“ No se puede permitir que ataquen a la gente que piensa distinto, No tenemos el mismo proceder de atacar al adversario. Sería fácil para mí hacerlo, plata tengo y también los huevos los tengo”, añadió.

Como se recuerda, en medio del incidente, el candidato permaneció en el estrado mientras su equipo de seguridad y efectivos policiales lo protegían con escudos y paraguas para evitar impactos directos.

Cabe recordar que, durante el mitin, López Aliaga reaccionó con insultos hacia quienes lo atacaban; sin embargo, en sus declaraciones posteriores no ofreció disculpas por haber afirmado que “por culpa de esa gente, el Perú no camina”.

El candidato reiteró su llamado a mantener el respeto en el proceso electoral y aseguró que continuará su campaña en distintas regiones del país. Sin embargo, no pidió disculpas sobre las declaraciones emitidas tras la agresión.

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