Rafael López Aliaga y César Acuña renuncian a sus cargos y confirman que tentarán el sillón presidencial: todo lo que se viene

A través de la Resolución N°0110-2025-JNE, la autoridad electoral había dejado zanjado este 13 de octubre como el plazo máximo para que los altos funcionarios que aspiren a candidatear a la Presidencia o al Congreso renuncien hasta este día hábil. Ello debido a que, según la propia Constitución, deben renunciar al menos seis meses antes del día de las elecciones.

“El plazo que se establece en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Elecciones para exigir la renuncia de los altos funcionarios persigue, principalmente, apartar al funcionario para evitar que este tenga interferencias en el proceso y poder sacar ventaja, toda vez que puede manejar eventualmente recursos públicos. De tal forma que esos recursos no puedan verse involucrados. Ese es el fin” , explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral.

Por su parte, Silvia Guevara, abogada especializada en derecho electoral, comentó a este Diario que, una vez presentadas las renuncias, estas tienen “efecto inmediato”, lo que les permite a los exfuncionarios el poder realizar actividades con ese fin sin ninguna restricción política.

¿Quiénes se quedan a cargo de las entidades? Guevara precisó que, en el caso de los gobiernos regionales, es el vicegobernador quien asume. Y si este también renunció, corresponde al consejo regional elegir a su reemplazo. En cuanto a los alcaldes, es el primer regidor (o teniente alcalde) quien debe tomar la posta hasta concluir el período.

LÓPEZ ALIAGA DEJA EL MUNICIPIO LIMEÑO

“Siendo la política un acto de servicio a la sociedad y a la patria, considero que, ante la falta de liderazgo que requiere el país para afrontar sus desafíos, tengo la certeza de que puedo contribuir desde un espacio de alcance nacional al bienestar y desarrollo de nuestro querido Perú” . Así expresó Rafael López Aliaga en su carta de renuncia a la Alcaldía de Lima, la cual fue leída hacia la mitad de la tarde en la sesión del Concejo Metropolitano de Lima.

Con ella, López Aliaga formalizó su dimisión al cargo que asumió en enero de 2023 y confirmó que postulará como candidato presidencial con Renovación Popular en la próxima contienda. Ello, a pesar de que en varias entrevistas había descartado esa posibilidad en 2022, indicado que iba a permanecer en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) los cuatro años de gestión. Esta será la segunda vez que tienta el sillón presidencial.

“Yo aseguro que me quedo los cuatro años”. Rafael López Aliaga - 26 de setiembre del 2022

“Yo no voy a postular a la presidencia, les aviso. No me lo pregunten más porque no voy a hacerlo. Lo he dicho siempre”. Rafael López Aliaga - 3 de octubre del 2022

“No [voy a ser candidato a la Presidencia en el 2026], por el bien del Perú. (…) Por el bien de mi país, tiene que haber una coalición de partido demócratas”. Rafael López Aliaga - 9 de octubre del 2022

“Estoy contando las veces que me preguntan lo mismo, tú eres el número 46. Sería irresponsable de mi parte creer en un mesianismo, creer que la única persona que puede ser presidente del Perú es “Porky””. Rafael López Aliaga - 5 de octubre de 2022

Tras darse cuenta de su carta, López Aliaga hizo el uso de palabra ante el concejo, resaltando como uno de los logros de su gestión el haber reorganizado las finanzas ediles tras recibir “las cuentas municipales en rojo, muy en rojo, menos S/400 millones”. También mencionó que deja “muchas obras encaminadas” e hizo hincapié en programas sociales implementados.

López Aliaga tuvo su última actividad pública en Lurigancho Chosica. (Foto: MML)

En esa línea, agradeció a su equipo en el municipio y a los regidores, pidiendo “que sigan muy unidos” apoyando Renzo Reggiardo, su teniente alcalde que ahora asume las riendas de la MML. También dijo que los tres años como alcalde de Lima “son los mejores de mi vida, porque la retribución no es material, sino 100% espiritual”.

En su discurso, López Aliaga hizo referencia también a lo acontecido el viernes en Villa María del Triunfo (VMT), donde se detuvo a personas tras un supuesto ataque armado en su contra. Según dijo, este episodio fue como una “señal”. El comandante general PNP, Óscar Arriola, señaló el tema aún es objeto de investigación .

“En esta campaña política —yo estoy de precandidato en estos momentos— va a existir esa violencia. Pero, aun sabiendo eso, la señal es: no te corras. Y no me corro. Al igual que no me corrí de ser alcalde a Lima, tampoco me voy a correr de ser precandidato para llegar del otro lado de la mesa, con 100 veces más presupuesto de lo que tiene la Muni Lima, llegar a la Presidencia del Perú” , aseveró López Aliaga.

Más temprano, aún como autoridad edil, López Aliaga acudió a Lurigancho – Chosica a fin de supervisar el avance en la construcción del nuevo bypass Las Torres. “Esta ya es mi última actividad como alcalde”, expresó allí.

Un día antes, había efectuado también en el anfiteatro del Parque de la Exposición una “Rendición de Cuentas 2025”, donde varios menores de edad le pidieron —en el estrado y abiertamente— que sea candidato, observándose además en el lugar carteles con la frase “Porky es clave”.

López Aliaga presentó el domingo un balance 2025. (Foto: MML)

Al respecto, la coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió un informe ayer lunes en donde se advierte que López Aliaga “habría infringido el principio de neutralidad” en período electoral, pues mediante su accionar “estaría favoreciendo” a Renovación Popular. Tras ello, el JEE deberá emitir un pronunciamiento y determinar si existió infracción.

A opinión de Roy Mendoza, con la actividad realizada en el centro de Lima sí se habría efectuado una trasgresión a la normativa sobre neutralidad, debido a la forma y los elementos utilizados. Así, agregó, López Aliaga podría ser sancionado con una amonestación.

“Tal y como se ha presentado el evento, para mí es evidente y claro que sí ha habido una trasgresión al principio de neutralidad y, en tanto que él aún ostentaba el cargo de alcalde, se le podría procesar por eso”, expresó Mendoza.

EL FACTOR ACUÑA

Más temprano, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció su decisión de postular a la Presidencia de la República “para poner mi experiencia al servicio al Perú”, una medida—agregó— que implicaba su renuncia como gobernador regional de La Libertad.

Así, dijo que lo hace “con la satisfacción de dejar un legado con proyectos que transformarán la vida de los liberteños y con la firme convicción del deber cumplido”. Agregó que a partir de ahora trabajará en impulsar una reforma para luchar contra la inseguridad, reactivar la economía, luchar contra la corrupción y “crear dos millones de empleo en cinco años”.

Acuña cerró su mensaje dirigiéndose a los jóvenes, un bolsón electoral que ciertamente va a ser clave en la próxima contienda y que ya está en la mira de los partidos políticos. “Quiero convertirme en el presidente de los jóvenes del Perú que quieran estudiar, que quieran trabajar y que quieran oportunidades para salir adelante”, expresó Acuña. Así, volverá a postular por tercera vez al sillón presidencial. En 2016, fue excluido y en el 2021 no superó la primera vuelta.

Desde la mañana, las redes sociales de Acuña comenzaron a difundir varios videos sobre su gestión como gobernador regional, lo que parecía premonitorio de lo que se venía. Tras hacer pública su decisión, Acuña se dirigió al consejo regional de La Libertad para comunicar formalmente su renuncia al cargo, con el objetivo de postularse como candidato presidencial de APP. Posteriormente, envió el cargo de su renuncia al JNE.

“Ha sido una decisión bastante difícil, pero que ha tomado pensando en el país. Habiendo sido dos veces alcalde, dos veces gobernador, congresista, puede identificar claramente qué es lo que necesita el país para cambiar. No es un político improvisado, sino tiene mucha experiencia y sobre todo voluntad de transformar el país”, comentó a El Comercio el secretario general de APP, Luis Valdéz.

Mencionó que se trató de “una decisión difícil”, pues para poder postular ha tenido que renunciar como gobernador de La Libertad, una región que el ahora exgobernador estima mucho. También detalló que el resto de la fórmula presidencial de APP se conocerá en los próximos días.

Según cifras del Observatorio Nacional de la Seguridad Ciudadana, La Libertad es la tercera región del país con mayor cantidad de homicidios registrados en lo que va del año, solo por detrás de Lima y el Callao.

A principios de año, un explosivo fue detonado en la sede del Ministerio Público de Trujillo; mientras que en agosto último otro atentado fue registrado en pleno centro de la ciudad, dejando 20 viviendas afectadas.

Además, fue en esta región, específicamente en Pataz, en donde se efectuó una masacre al interior un socavón de 13 mineros, poniendo en relieve la guerra que existe en la zona producto de la minería ilegal.

En tanto, la prensa regional también anunció a inicios de setiembre de la paralización de la megaobra del nuevo ingreso vial Huanchaco–Trujillo, tras detectarse serias irregularidades en el consorcio encargado. Asimismo, también se denunció que el consorcio que ganó la licitación para la construcción del Hospital de Virú por S/200 millones no contaba con experiencia en el rubro.

