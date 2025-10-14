Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Rafael López Aliaga y César Acuña renuncian a sus cargos y confirman que tentarán el sillón presidencial: todo lo que se viene
Esperaron hasta el último día del plazo legal. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, presentaron sus respectivas renuncias a sus cargos con miras a postular a la Presidencia de la República en las próximas Elecciones Generales 2026 (EG2026). En símil, otros altos funcionarios con aspiraciones electorales también optaron por dar un paso al costado ante el inminente cumplimiento del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso entre ellos algunos ministros que formaron parte de la era Dina Boluarte.

