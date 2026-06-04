Renovación Popular encabezado por el líder del partido Rafael López Aliaga, se pronunció a solo tres días de la segunda vuelta presidencial para pedir a todos sus simpatizantes y seguidores brindar su voto por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con el objetivo de mantener el estado democrático y cerrar filas al comunismo.

En conferencia de prensa, Rafael López Aliaga señaló que “esta segunda vuelta está muy empatada por lo que respetuosamente pedimos el voto por la única opción democrática que en estos momentos es Keiko Fujimori”.

La secretaria general del partido Norma Yarrow, por su parte, se dirigió directamente a los jóvenes y les pidió votar por Fuerza Popular para que “no vivan lo que pasamos nosotros con el terrorismo, con el comunismo radical”.

“La decisión tomada por nuestro presidente Rafael López Aliaga, es una lección que a pesar de haber llevado solos una lucha contra unas nefastas, fraudulentas elecciones, hoy para nosotros la patria y la libertad están primero”, empezó diciendo Yarrow.

“Pedirles a nuestros simpatizantes, militantes y jóvenes peruanos (...) Pedimos el voto por Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, este 7 de junio, para que no vivan lo que pasamos nosotros con este terrorismo, con este comunismo radical” , sostuvo.

Asimismo, López Aliaga pidió a los simpatizantes de Renovación Popular que se sumen como personeros de Fuerza Popular con el objetivo de cuidar el voto a favor de la democracia.

“Invoco a los militantes y seguidores de Renovación Popular, acudir como personeros de Fuerza Popular, para hacer una fuerza y llegar a esos cien mil personeros para que no le roben el voto al pueblo en la serie 900, que es la que más me preocupa, porque tiene un millón y medio de votos”, dijo López Aliaga.