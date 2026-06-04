Resumen

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López Aliaga pidió a los simpatizantes de Renovación Popular apoyar como personeros a Fuerza Popular. (Fotos: Julio Reaño @photo.gec)
López Aliaga pidió a los simpatizantes de Renovación Popular apoyar como personeros a Fuerza Popular. (Fotos: Julio Reaño @photo.gec)
Por Redacción EC

Renovación Popular encabezado por el líder del partido Rafael López Aliaga, se pronunció a solo tres días de la segunda vuelta presidencial para pedir a todos sus simpatizantes y seguidores brindar su voto por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con el objetivo de mantener el estado democrático y cerrar filas al comunismo.

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