El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 2026, que se llevarán a cabo el 4 de octubre del próximo año.

Según la Resolución Secretarial N° 000207-2025/SGEN/RENIEC, publicada el último domingo 21 de diciembre, dicho registro irá del 7 de enero al 28 de marzo de 2026, a fin que los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 2 años continuos previos a la elección, puedan ejercer las facultades de elegir y ser elegidos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Para ello, se encargará de dicha labor a la Dirección de Servicios Registrales, a la Dirección de Registros de Identificación, a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Registro Electoral en lo que corresponda, mientras que la Oficina de Comunicaciones y Prensa asumirá la difusión de la misma.

Cabe indicar que la Dirección de Registro Electoral tiene como función planificar y coordinar con los órganos y unidades orgánicas involucradas la apertura, inscripción y cierre del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú para los procesos electorales que correspondan.

Recordó que el Reglamento RE-006-DRE/003, referida a la inscripción electoral de extranjeros residentes en el Perú, establece que corresponde a dicha entidad solicitar a la Secretaría General la emisión de las respectivas resoluciones que dispongan la apertura y el cierre de la inscripción de extranjeros residentes en el Perú.

El pasado 4 de diciembre el pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de ampliar el periodo de afiliación requerido para postular en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

LEE MÁS: Pleno del Congreso aprueba ampliar el periodo de afiliación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La norma establece que los ciudadanos afiliados a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 quedarán habilitados para participar como candidatos, sin importar afiliaciones previas registradas.

También se permitirá postular a quienes se incorporen a un partido entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026, siempre que no cuenten con una afiliación vigente al 8 de octubre de 2025.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que publicó el cronograma electoral para el proceso regional y municipal del próximo año, se establece como fecha máxima para su convocatoria el miércoles 7 de enero de 2026.