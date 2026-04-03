El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de S/ 50 millones, de cara a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La jefa de la entidad, Carmen Velarde, recalcó que dicho presupuesto, pese a reiterados pedidos, aún no ha sido otorgado en lo que va del año y dijo que para este año se le redujeron los fondos en S/ 82 millones.

“Hasta el momento Reniec no ha recibido presupuesto para las elecciones generales 2026 ni para las elecciones regionales y municipales 2026, presupuesto de este año. “Una cosa es lo que se nos dio el año pasado para poder trabajar, que nos dieron S/ 80 millones, pero por favor también nos quitaron S/ 82 millones”, expresó.

“Este año no nos han dado todavía ese presupuesto y estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo con el personal que tenemos, tratando de sacar algo de presupuesto para contratar más personas que puedan viajar a hacer campañas de DNI, a entregarlos”, agregó.

Por ello, Velarde solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, que “no se olvide” de entregar el presupuesto, además de enviar la documentación para que se apruebe el proyecto que tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá que Cusco tenga su centro de impresión de DNI electrónico.

📢 El Reniec solicita al @MEF_Peru la asignación de S/ 50 millones, presupuesto que, pese a reiterados pedidos, aún no ha sido otorgado en lo que va del año, y que resulta clave para Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



⚙️ Esta inversión permitirá… pic.twitter.com/oc7D0nJMJ1 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 3, 2026

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo el Reniec entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una cuarta lista que contiene la información de ciudadanos fallecidos cuyas defunciones fueron inscritas después del cierre y aprobación del padrón electoral.

Asimismo, incluye la relación de electores que cambiaron de domicilio y de personas que cumplen 18 años de edad hasta el día de las elecciones y que actualizaron su fotografía en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

También informó que, durante los feriados de Semana Santa, atenderá en diversas agencias de Lima y de diferentes regiones del Perú, para la entrega exclusiva de DNI que ya fueron tramitados y que se encuentran al 100 % listos para su recojo.

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