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La jefa del Reniec, Carmen Velarde, se pronunció sobre el presupuesto para su sector de cara a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: GEC)
La jefa del Reniec, Carmen Velarde, se pronunció sobre el presupuesto para su sector de cara a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de S/ 50 millones, de cara a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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