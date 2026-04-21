El partido Renovación Popular confirmó que sostuvo una reunión con representantes de Fuerza Popular para abordar presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral 2026, en medio de cuestionamientos al desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El encuentro se realizó en el local central de la agrupación y contó con la participación de equipos técnicos y personeros de ambas organizaciones.

Según un comunicado oficial, en la reunión participaron la secretaria general y el personero legal de Renovación Popular, así como el jefe de personeros de Fuerza Popular. El objetivo fue evaluar las incidencias registradas durante la jornada electoral y analizar acciones conjuntas frente a lo que consideran posibles irregularidades en el conteo de votos.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/90swr5qnQy — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) April 22, 2026

Como resultado del encuentro, ambas agrupaciones acordaron promover la firma de un acta conjunta con otras fuerzas políticas para respaldar un reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral. No obstante, hasta el momento no se han concretado acuerdos para la suscripción de dicho documento.

Renovación Popular hizo un llamado a las organizaciones políticas a conformar un frente común “en defensa de la democracia”, en un contexto que califican de incertidumbre. Según el pronunciamiento, el conteo de votos en curso no reflejaría la voluntad popular, lo que —afirman— requiere una respuesta articulada de distintos actores políticos.

El comunicado se difunde en medio de tensiones por los retrasos en el cómputo de actas y cuestionamientos al sistema electoral, mientras diversas instituciones continúan con el proceso de verificación de resultados y evaluación de posibles irregularidades.