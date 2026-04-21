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Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar apoyos para reclamo por conteo de votos. (Foto: Composición)
Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar apoyos para reclamo por conteo de votos. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular confirmó que sostuvo una reunión con representantes de Fuerza Popular para abordar presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral 2026, en medio de cuestionamientos al desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El encuentro se realizó en el local central de la agrupación y contó con la participación de equipos técnicos y personeros de ambas organizaciones.

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