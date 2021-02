Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial Rafael López Aliaga asumió la conducción de Solidaridad Nacional en el 2020 y, tras no pasar la valla electoral en los comicios legislativos de ese año, decidió refundar el partido antes denominado Solidaridad Nacional. Le cambió de nombre, logo y color, diciéndole adiós al amarillo y convirtiéndolo en lo que conocemos hoy como Renovación Popular. La principal bandera de esta nueva etapa es la defensa de la familia, pero eso no impidió que llevaran en su lista a dos candidatos con sentencias por violencia familiar. Uno de ellos condenado por violencia psicológica contra sus hijos.

Entre los más de 70 expedientes de exclusión revisados, la Unidad de Periodismo de Datos revisó los fallos del Jurado Electoral Especial de Chiclayo que sacó de contienda a los candidatos de Renovación Popular, Walter Sánchez Chavesta y Alberto Rodríguez Ordóñez. Ambos ocultaron en sus hojas de vida sus antecedentes de sentencias por violencia familiar.

Rafael López Aliaga, líder y candidato presidencial de Renovación Popular, adelantó a El Comercio que acatarían la decisión del ente electoral. “Yo no aguanto gente con delincuencia. Si tienen una falta, los excluye, yo no los avalo. Si tienen un delito comprobado, no avalo a nadie. Mi labor es limpiar el partido”, refirió.

López Aliaga indicó que se trata de dos candidatos que no le dijeron la verdad en su declaración jurada, pero también responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones, pues, según dijo, en la herramienta de la Ventanilla Única no aparecieron esos antecedentes. “Esta gente pasó el filtro del JNE. Son dos casos de 160 candidatos. Dos casos que no dijeron la verdad, y yo no avalo la mentira”, afirmó.

Este Diario accedió al registro de búsquedas de antecedentes que realizó cada partido en la Ventanilla Única hasta el 22 de diciembre del 2020, cuando se inscribieron oficialmente los candidatos. En dicho registro, figura que Renovación Popular solo realizó 107 búsquedas. Pese a ello, Lopez Aliaga indicó que continuará su campaña “por Dios, por la patria, y por la familia”.

Tras asumir la presidencia de Solidaridad Nacional en el 2020, Rafael López Aliaga "refundó" este partido bajo el nombre de Renovación Popular.

Contra sus propios hijos

En el punto 7 de la hoja de vida, los candidatos deben registrar las sentencias que hayan tenido por procesos penales o civiles. En el caso del candidato Walter Sánchez, cabeza de lista de Renovación Popular en Lambayeque, declaró un proceso en materia “Familia / Alimentaria” con el detalle de “sin fallo”.

Sin embargo, un informe de fiscalización del JEE de Chiclayo recibió un oficio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el pasado 13 de enero, donde se especifica que Walter Sánchez registra dos sentencias más que no fueron consignadas en su hoja de vida.

La primera demanda no declarada data de marzo del 2015, donde se declaró fundada la demanda de violencia familiar (violencia psicológica) contra Walter Sánchez en agravio de sus tres hijos. La segunda demanda corresponde a un año después, en marzo del 2016, también por violencia familiar (maltrato psicológico) contra el mismo Sánchez Chavesta, pero esta vez en agravio de la madre de sus hijos.

En los descargos dados por el partido Renovación Popular, el personero legal refirió que “el citado candidato señala que dicha omisión se debe a que los expedientes en curso son de años anteriores, y nunca tuvo certeza de que hayan sido firmes, en el lenguaje jurídico propio (sic)”. Además, intentaron utilizar la pandemia como excusa: “la emergencia sanitaria ha impedido el acceso a los archivos y juzgados por estar suspendidas las funciones, no ha habido ningún intención de querer ocultar la verdad”.

El partido intentó que dichos antecedentes sean añadidos como “anotación marginal”, pero su pedido fue desestimado.

En conversación con este Diario, Walter Sánchez insistió en que se trató de una “omisión involuntaria”. “Fue tamizado por el Comité Ejecutivo de Renovación Popular en Chiclayo. Se utilizó la Ventanilla Única donde salían los procesos, pero en mi caso, salió en blanco. Yo no me acordaba [de los procesos]”, dijo.

Luego, Sánchez Chavesta intentó alegar que todo ya está superado. “Los hechos se dieron en su momento, y motivó lo que comentas de la sentencia. Si revisas la documentación, ya tiene años, ya se superó, la unión familiar se recobró”, anotó y evitó entrar en mayores detalles.

Walter Sánchez, cabeza de lista de Renovación Popular en Lambayeque, fue excluido por no declarar sentencias por violencia familia. (Los nombres de sus hijos y su esposa fueron tapados por este Diario).

Misma defensa

Alberto Rodríguez, el otro candidato de Renovación Popular, simplemente registró en su hoja de vida no tener ningún tipo de antecedente por declarar. El JEE de Chiclayo detectó que estuvo inmerso en cuatro procesos civiles, uno de ellos por violencia familiar.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque informó, el 13 de enero pasado, que el candidato Rodríguez Ordóñez registra una demanda fundada por violencia familiar (maltrato físico sin lesión y psicológico) que datan del 2014. En el 2009, tuvo otra demanda por violencia familiar pero el proceso se dio por concluido al registrarse la “inconcurrencia de las partes”, debido a lo cual este proceso se archivó.

Los otros dos procesos del candidato que no declaró en su hoja de vida son: alimentos (conciliación) y obligación de dar suma de dinero (fundada).

Alberto Rodríguez, candidato de Renovación Popular por Lambayeque, fue retirado de contienda por no declarar cuatro procesos en su hoja de vida, uno de ellos por violencia familiar.





Los alegatos de defensa del personero legal de Renovación Popular son casi una copia literal de los utilizados en el caso del candidato Walter Sánchez. “El citado candidato señala que dicha omisión se debe a que los expedientes en curso son de años anteriores, y nunca tuvo certeza de que hayan sido firmes. Inclusive dos de ellas se puede advertir concluyeron por conciliación y el otro mediante archivo por inconcurrencia de las partes (sic.)”.

Al respecto, el JEE de Chiclayo especificó que las sentencias sobre violencia familiar y la obligación de dar suma de dinero tenían una resolución donde se declaraba consentida la demanda, lo cual implica que el candidato conocía las resoluciones finales. “El argumento del personero legal de la organización política Renovación Popular sobre la antigüedad de los procesos se debe considerar que en la normativa electoral no se ha establecido un límite de tiempo de las sentencias que deben ser declaradas en las hojas de vida de los candidatos, tampoco se observa alguna condicional de tiempo en el Rubro VII”, refiere el ente electoral.

En noviembre del 2020, Alberto Rodríguez publicó en Facebook una imagen destacando las declaraciones de su líder Rafael López Aliaga en las que anuncia que, en un eventual gobierno de Renovación Popular, crearían el “ministerio de la familia que se dedique a proteger efectivamente a la familia, a la mujer, al hombre y al niño , teniendo casa de acogida”.

