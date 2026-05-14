El partido Renovación Popular rechaza que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que desde el Congreso tomará acciones para desmantelar lo que calificó como una “organización criminal”. Esto mientas el ente electoral anuncia que la proclamación de resultados para la segunda vuelta el 17 de mayo.

“El Partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, señalaron.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/DeJFCADyDV — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 14, 2026

Renovación Popular cuestionó la Resolución N° 1122-2026-JNE a través de su Comité Ejecutivo Nacional y acusan al jurado de actuar bajo formalismos sin cumple su función de fiscalizar. El comunicado afirma que las votaciones no representan la voluntad libre de los ciudadanos.

“Ha preferido el formalismo, que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos, lo que se materializa con la cadena de custodia del material electoral desde su salida de la ONPE, votaciones y retorno a la ONPE, lo que no fue cumplido en los centros poblados, ya que no existe evidencia que demuestre lo contrario”.

El pleno del JNE programó la ceremonia de proclamación para el domingo 17 de mayo en horas de la mañana. El presidente del tribunal, Roberto Burneo, indicó que el acto será público y definirá a los candidatos para la segunda vuelta. Los Jurados Electorales Especiales tienen plazo hasta el sábado 16 para concluir sus labores descentralizadas.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que este domingo 17 de mayo se proclamará las fórmulas presidenciales de las dos agrupaciones políticas que pasarán a la segunda elección presidencial con motivo de las #EG2026. pic.twitter.com/oF01m5bzHw — JNE Perú (@JNE_Peru) May 14, 2026

La organización política denunció problemas con la cadena de custodia del material electoral en centros poblados. Según su pronunciamiento, no se respetó la cadena de traslado de material electoral a cargo de la ONPE, lo que afectó la capacidad de votar de los ciudadanos y la transparencia del proceso.

La agrupación liderada por Rafael López Aliaga prometió realizar acciones políticas desde el Congreso de la República. El partido busca realizar cambios en las instituciones que integran el sistema electoral peruano. El comunicado califica a la actual gestión del jurado como un riesgo para la democracia nacional.