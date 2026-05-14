Resumen

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Rafael López Aliaga cuestiona la labor de la ONPE y también la fiscalización del JNE. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga cuestiona la labor de la ONPE y también la fiscalización del JNE. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular rechaza que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que desde el Congreso tomará acciones para desmantelar lo que calificó como una “organización criminal”. Esto mientas el ente electoral anuncia que la proclamación de resultados para la segunda vuelta el 17 de mayo.

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