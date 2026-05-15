Resumen

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El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindar explicaciones públicas sobre la la imparcialidad y transparencia del proceso electoral en zonas rurales antes de la proclamación oficial de resultados.

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