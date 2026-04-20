El partido Renovación Popular presentó una solicitud formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se realice una fiscalización del cómputo de votos y una auditoría técnica nacional del proceso electoral.

El personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, dirigió un documento al presidente del JNE, Roberto Burneo, en el que demanda específicamente la fiscalización del escrutinio en la circunscripción de Lima Metropolitana y una auditoría integral del sistema de cómputo a cargo de una entidad técnica independiente.

El grupo político solicita que la verificación de la votación presidencial se realice utilizando las actas de garantía que posee el organismo electoral.

La agrupación fundamenta su pedido en diversas denuncias e irregularidades detectadas durante y después de la jornada de las Elecciones Generales 2026. Según el documento presentado, estos hechos generan cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de los resultados procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según Renovación Popular, su pedido tiene base legal en el artículo 178 de la Constitución Política, que faculta al JNE a fiscalizar el cómputo de los votos. Asimismo, el partido sostiene que la medida es factible mediante el uso de las actas de garantía remitidas en sobres verdes por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Renovación Popular advierte que los incidentes reportados podrían afectar la fiel expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas. Por esta razón, consideran indispensable que el sistema sea sometido a un examen técnico, crítico y objetivo que brinde certeza sobre el resultado electoral que se ha de proclamar.