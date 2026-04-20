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Renovación Popular protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales del 2026 y la labor de la ONPE. (Foto: GEC)
Renovación Popular protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales del 2026 y la labor de la ONPE. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular presentó una solicitud formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se realice una fiscalización del cómputo de votos y una auditoría técnica nacional del proceso electoral.

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