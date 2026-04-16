Renovación Popular presentó el 15 de abril un pedido formal de nulidad total de los resultados en todas las mesas que se instalaron luego de las 12:00 del domingo 12 de abril ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.

El recurso planteado por su personero legal alterno Fernando Sandoval Ruiz, solicita invalidar los resultados en todas las mesas de votación que se instalaron después de las 12:00 horas durante los comicios generales del pasado 12 de abril.

Renovación Popular pide nulidad de mesas de votación instaladas luego del mediodía del 12 de abril.

La demanda de nulidad alcanza a las elecciones de la plancha presidencial, así como a las de diputados, senadores y parlamentarios andinos. La organización política sustenta su pedido en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual establece la anulación de la votación cuando la apertura tardía de mesas impide el libre ejercicio del derecho al sufragio.

El documento argumenta que acciones y omisiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alteraron el resultado al impedir que aproximadamente 608,000 ciudadanos de Lima Metropolitana sufragaran. El partido basa esta afirmación en un análisis estadístico que compara la tasa de ausentismo de este año con la registrada en el proceso electoral de 2016.

Renovación Popular sostiene que perdió cerca de 120,000 votos debido a los incidentes logísticos presentados durante la jornada de votación. Además, el personero legal acusó a altos funcionarios de la ONPE de incurrir en delitos contra el derecho de sufragio al contribuir a la demora en la apertura de los centros de votación.

Este pedido formal se suma a las previas exigencias del candidato Rafael López Aliaga, quien ya había solicitado la suspensión de la proclamación de resultados finales. La agrupación política presentó el recurso mientras el escrutinio oficial mantiene una diferencia reducida entre los candidatos que disputan el acceso a la segunda vuelta electoral.

Si bien este es el primer pedido formal de Renovación Popular de nulidad electoral, es el sexto de este tipo presentado ante el JEE Lima Centro 1. Previamente lo hicieron otros ciudadanos y candidatos como Wolfgang Grozo y Edward Málaga.