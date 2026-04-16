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Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ha pedido anular los resultados de las elecciones del 12 de abril. (Foto: El Comercio)
Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ha pedido anular los resultados de las elecciones del 12 de abril. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Renovación Popular presentó el 15 de abril un pedido formal de nulidad total de los resultados en todas las mesas que se instalaron luego de las 12:00 del domingo 12 de abril ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.

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