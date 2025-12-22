Renovación Popular presentó oficialmente a sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Peruano Japonés, en Lima, como parte de su preparación para las Elecciones Generales de 2026. El acto reunió a militantes y simpatizantes de la agrupación política y fue encabezado por Rafael López Aliaga, candidato presidencial, junto a Norma Yarrow, candidata a la primera vicepresidencia y secretaria general del partido.

Durante la actividad se dieron a conocer los nombres de los postulantes al nuevo Congreso bicameral, cuya reinstauración fue aprobada mediante reforma constitucional y regirá a partir del próximo periodo parlamentario. Las candidaturas presentadas corresponden, en su mayoría, a designación directa, conforme a las disposiciones internas de la organización. Entre ellos destacan rostros conocidos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En la lista de candidatos a la Cámara de Diputados figuran Perci Rivas Ocejo por Ayacucho, Katia Revollar Florez por Cusco y José Baella Malca por Lima. Asimismo, se anunció la postulación de Miriam Gayoso, Alan Pino, Lourdes Elera, Luis Ramírez, Pamela Cayetano, Jim Robles, Lourdes Alcorta y Aída Acosta, entre otros aspirantes al nuevo hemiciclo.

Patricia Chirinos Venegas candidata a senadora por el Callao. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

En cuanto al Senado, Renovación Popular presentó candidaturas por distrito múltiple y distrito único. Por el Callao postula Patricia Chirinos Venegas, mientras que por Lima lo hace José Cueto Aservi. A nivel nacional, en el distrito único, figuran Gladys Echaíz Ramos y Jorge Solís Espinoza. También se informó sobre la candidatura al Senado de Patricia Bolaños.

La actividad fue liderada por Víctor León Álvarez, quien postula al Senado Regional con el número 1, y Diego Bazán Calderón, actual congresista, quien encabeza la lista a la Cámara de Diputados con el mismo número. Durante los discursos, los voceros del partido resaltaron la trayectoria política y parlamentaria de varios de los candidatos, así como su vínculo con regiones como La Libertad.

José Cueto candidato a senador por el Lima. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

Como se recuerda, hace unos día, Renovación Popular difundió un comunicado oficial para ratificar su permanencia en carrera electoral y descartar cualquier escenario de exclusión del proceso. La agrupación informó que los resultados de sus elecciones primarias fueron promulgados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que actualmente se encuentra en la etapa de inscripción de listas, conforme al cronograma electoral vigente.

Según precisó el partido, la Resolución N.° 0792-2025-JNE, emitida el 15 de diciembre de 2025, respalda la legalidad de su proceso interno y valida los resultados de las elecciones primarias. Este pronunciamiento, suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional, fue señalado como el sustento legal que habilita a Renovación Popular a continuar con el proceso rumbo a los comicios de abril de 2026, en los que Rafael López Aliaga es presentado como su candidato presidencial.