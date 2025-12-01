Renovación Popular supera la valla en las primarias y ratifica candidatura de López Aliaga: así se vivió la jornada electoral

Los partidos políticos y alianzas que competirán en las elecciones generales del 2026 celebraron elecciones primarias el pasado domingo 30 de noviembre. La jornada estuvo marcada por el interés en dos agrupaciones que eligieron a sus candidatos mediante la votación directa de sus militantes: Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano.

El resto de organizaciones tomó la vía indirecta; es decir, escogió delegados. Estos acudirán a las urnas el 7 de diciembre para confirmar las candidaturas a la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino

Jornada electoral

Durante la jornada, Renovación Popular superó el 10 % de la participación de sus militantes, un requisito indispensable para continuar en la carrera electoral. El partido movilizó a más de 9 mil afiliados , de un total de 39.147.

Al cierre de esta edición, se contaban 9.792 votos emitidos al 99.25% de actas procesadas.

Con las primarias, Renovación Popular ratificará la postulación de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo de alcalde de Lima para tentar la presidencia.

“Es un esfuerzo grande. Hay otros partidos que no se atreven a hacer internas porque no tienen militantes. En nuestro caso, la gente viene a botar sin pagar ninguna multa. A esto se llama pasión”, dijo López Aliaga en diálogo con la prensa.

No obstante, realizar elecciones directas no fue una decisión voluntaria de Renovación Popular: una resolución de la ONPE declaró improcedente su pedido para modificar su estatuto, con el que buscaba aplicar la modalidad indirecta; es decir, mediante delegados.

La noche del domingo 30, López Aliaga asistió a un acto partidario en los alrededores de la sede central de la agrupación, en el distrito de Jesús María, en Lima, al que acudieron cientos de simpatizantes.

“Sí se pudo. Este partido está presente en cada distrito del Perú”, señaló.

En la misma actividad, la candidata a la vicepresidencia Norma Yarrow agradeció a los militantes por acudir a las urnas. “Hemos demostrado a nivel nacional que somos un partido con bases, un partido unido”, dijo.

Será la segunda vez que López Aliaga busque llegar a Palacio. En su primer intento, durante las elecciones del 2021, obtuvo el tercer lugar en la contienda, quedando detrás de Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

López Aliaga estará acompañado en la fórmula presidencial por Norma Yarrow, congresista en ejercicio y secretaria general de Renovación Popular, así como por Jhon Ramos Malpica, ingeniero y dirigente del partido.

En tanto, en el Partido Aprista, hasta el cierre de esta edición, el precandidato Enrique Valderrama se encuentra en primer lugar.

La jornada electoral en Renovación Popular y el Partido Aprista se inició alrededor de las 7 a.m. con la instalación de las mesas. Sin embargo, hasta el mediodía quedaron 23 mesas sin instalarse debido a la ausencia de sus miembros.

La organización del proceso estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que la convocatoria y promoción de la participación recayó en cada partido. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones desplegó a 578 fiscalizadores para supervisar el desarrollo de la contienda.

El sufragio comenzó oficialmente a las 8 a.m. y se extendió hasta las 3 p.m., tras lo cual se inició el escrutinio de votos. En paralelo, y según información del JNE, hasta el mediodía del domingo se había desplegado en todo el país a 2.890 miembros de las Fuerzas Armadas y 976 efectivos de la Policía Nacional para resguardar la seguridad de la jornada.

Modalidad indirecta

Otros 34 partidos políticos y tres alianzas electorales desarrollaron sus primarias bajo la modalidad de delegados.

Fuerza Popular fue una de las agrupaciones que optó por este sistema y eligió a 105 delegados en todo el país. Su lideresa y candidata presidencial, Keiko Fujimori, acudió a votar en un local de Breña.

Keiko Fujimori participó en las elecciones primarias de su partido, Fuerza Popular. Foto: redes sociales de Fuerza Popular

Tras emitir su voto, Fujimori señaló ante la prensa: “No hemos tenido todavía la oportunidad de ser gobierno. Para lograr cambios, esto se hace desde el poder Ejecutivo. Hay leyes, normas, buenas intenciones que se pueden dar, pero si no están acompañadas con firmeza, determinación y decisión política por parte del Ejecutivo, nada se puede hacer”.

Fujimori competirá por cuarta vez por la presidencia. La acompañarán en la fórmula Luis Galarreta, secretario general del partido y expresidente del Congreso, como candidato a la primera vicepresidencia; y Miguel Torres, subsecretario general y excongresista, como postulante a la segunda vicepresidencia.

Por su parte, la alianza Unidad Nacional —que lleva como candidato presidencial al congresista Roberto Chiabra— eligió a seis delegados titulares y seis suplentes. Así lo informó Renán Galindo, integrante del comité ejecutivo y aspirante al Senado.

Galindo detalló a El Comercio que el proceso estuvo dirigido por un tribunal electoral designado para tal fin, con sedes en Trujillo, Lima y Arequipa, y que se instalaron mesas de sufragio en 45 provincias.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, en la jornada electoral participaron 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesas de sufragio.