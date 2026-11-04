El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a la ONPE proclamar los resultados de las elecciones municipales en la capital. (Foto: GEC)
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a la ONPE proclamar los resultados de las elecciones municipales en la capital. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la demora en proclamar los resultados oficiales al 100 % de las elecciones municipales en la capital y dijo que ha mostrado “poca eficiencia”.

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