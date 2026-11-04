El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la demora en proclamar los resultados oficiales al 100 % de las elecciones municipales en la capital y dijo que ha mostrado “poca eficiencia”.

Durante la presentación del escudo oficial de la Guardia Metropolitana de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), el burgomaestre invocó al organismo electoral a acelerar la contabilización de los votos.

Reggiardo mencionó que luego de proclamarse los resultados oficiales, su gestión podrá instalar las comisiones de transferencia para el alcalde de Lima electo para el periodo 2027-2030.

“Hay que invocar nuevamente a la ONPE, esta ONPE que nos ha mostrado poca eficiencia -lo tengo que decir con claridad- en el proceso presidencial anterior, sobre todo en la primera vuelta, que fue una vergüenza, y en este último que no sé por qué demora tanto para emitir los resultados oficiales”, expresó.

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“Pero bueno, esa es la ONPE y habrá que acatar lo que considere para emitir ya los resultados finales y poder tener a las comisiones de transferencia debidamente acreditadas”, agregó.

Cabe indicar que este miércoles 4 de noviembre se cumple un mes desde que los limeños acudieron a las urnas para elegir al próximo alcalde de Lima. No obstante, el conteo de votos todavía no concluye, pues tres actas están pendientes de contabilización.

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Las actas en cuestión pertenecen a mesas de sufragio ubicadas en Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita, y presentan errores aritméticos; es decir, la suma de los votos obtenidos por cada partido, más los votos en blanco o nulos.