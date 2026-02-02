En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó ir a la reelección en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, al señalar que no lo tiene “pensado en este momento”.

Indicó que no se trata de ningún “cálculo político” y dijo que su intención es culminar la gestión “de forma adecuada” porque su intención es que la ciudadanía de Lima y su entorno reconozcan su labor.

“No lo tengo pensado en este momento. Te soy sincero, y no es un cálculo político ni un ofrecimiento de cálculo electoral, hoy estoy absolutamente metido en culminar mi función de forma adecuada porque quiero que mis hijos, mi familia, la gente que está a mi alrededor y por supuesto la enorme cantidad de compatriotas que habitan en esta gran ciudad lo reconozcan”, expresó.

“[Quiero terminar] la Prialé, la Vía Expresa Grau, la Vía Expresa Sur, los bypass de la Javier Prado van a demorar un poco más”, agregó.

El pasado 7 de enero el presidente de la República, José Jerí, oficializó la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), que se realizarán el domingo 4 de octubre de este año.

Los ciudadanos elegirán 13.032 nuevas autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores de todo el país.

Un informe de este Diario explicó que son cerca de 150 agrupaciones -54 partidos y 95 movimientos regionales- habilitadas para presentar candidatos en este proceso.

Las nuevas autoridades ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro años, comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030.