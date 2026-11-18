El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, volvió a cuestionar la demora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la proclamación de los resultados oficiales al 100% de las elecciones municipales en la capital, debido a que no se puede continuar con los procesos de transferencia a la próxima gestión 2027-2030.

En declaraciones a los periodistas, el burgomaestre señaló que el tema le preocupa debido a que según la consulta realizada con la Contraloría General de la República, el proceso debe hacerse dos meses antes de que asuma el nuevo alcalde, plazo que en teoría ya venció.

“Sí me preocupa las comisiones de transferencias porque, en tanto no haya un resultado oficial y no se sepa quién va a ser el alcalde o alcaldesa de la ciudad capital, no podemos continuar con los procesos”, expresó.

“Allí hay una serie de situaciones que estamos consultando con la Contraloría General de la República porque entiendo que el plazo es de dos meses antes del cambio y ese plazo en teoría ya venció. Estamos haciendo las consultas con la Contraloría para que nos diga cuál es la ruta a seguir”, agregó.

Cabe mencionar que semanas atrás Reggiardo confirmó a El Comercio que había sostenido conversaciones extraoficiales con el candidato a primer regidor a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para abordar el proceso de transferencia de la municipalidad.

“Hemos venido conversando extraoficialmente tomando nota de temas pendientes como el fenómeno El Niño”, señaló Reggiardo en el podcast “Siempre a las 8″, con Jimmy Chinchay.

Lamenta renuncia

De otro lado, Reggiardo lamentó la renuncia de Jesús Gálvez, alcalde del distrito de Jesús María y virtual tercer regidor por Lima Metropolitana, a Renovación Popular por pedido de su líder, Rafael López Aliaga.

Dijo que le “apena” la situación y que desconoce los detalles de lo ocurrido, aunque se mostró dispuesto a mediar en el caso para llegar a “buenos entendimientos” y acuerdos entre ambas partes.

“La verdad desconozco los detalles de la renuncia, yo estoy completamente al margen de la situación partidaria, tendrá que esclarecerlo, entiendo que ha dado declaraciones el virtual regidor. Me apena la situación, la renuncia como tal”, subrayó.

“Yo siempre estoy a disposición de interceder con quien me lo solicite. Yo estoy siempre llano a llegar a buenos entendimientos, a acuerdos porque creo que ese es la clave de la gestión pública”, añadió.

Cabe indicar que Renzo Reggiardo declaró luego de la inauguración de obras viales en el distrito de Pueblo Libre. Se trata de las avenidas Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, vías de más de 4 kilómetros y cuya restauración está valorizada en S/ 9 millones.