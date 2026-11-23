El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre los plazos de transferencia a la nueva gestión de la comuna capitalina para el periodo 2027-2030, debido a que algunos de ellos ya vencieron.

“Hemos presentado una carta al contralor general de la república para que nos diga cómo tendríamos que actuar porque ya hay plazos que se vencieron. Se habla de que se tiene que emitir un informe final de las comisiones de transferencia dos meses antes de hacer el cambio de gestión, y esos dos meses ya expiraron”, expresó.

En declaraciones a RPP, señaló que hasta el momento no existe una resolución que reconozca a Jeanette Alonzo como virtual alcaldesa de Lima, luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera que los burgomaestres que postularon como primeros regidores no recibirán las credenciales.

“Necesitamos un pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República, cómo podemos actuar en la medida en que todavía no tenemos resultados oficiales, que no hay una resolución que reconozca a la señora Alonzo o al señor López Aliaga”, agregó.

Explicó que la normativa exige emitir un informe final de las comisiones de transferencia dos meses antes del cambio de administración, periodo que ya venció en octubre pasado.

Renzo Reggiardo también adelantó que su gestión ya acreditó desde hace varias semanas a sus tres representantes ante la comisión de transferencia, pero el proceso sigue detenido hasta que se proclame oficialmente al nuevo alcalde de Lima.

El alcalde dijo que no ha solicitado una prórroga unilateral, sino una orientación jurídica sobre el tema. Estimó que la respuesta debería emitirse en el transcurso de esta semana, a fin de garantizar una transferencia ordenada.

Según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida el domingo por “Cuarto Poder”, el 82% de los ciudadanos considera que el JNE debió resolver antes de las elecciones la controversia sobre los exalcaldes que postularon como primeros regidores.