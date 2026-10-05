El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo (Renovación Popular) cuestionó el desarrollo del proceso electoral tras los últimos comicios municipales y consideró necesaria una reorganización de los organismos electorales.

“ Yo creo que los entes electorales tienen que entrar en una reorganización, es sumamente necesario ”, sostuvo Reggiardo, quien asumió la alcaldía de Lima en octubre del 2025 tras la renuncia de Rafael López Aliaga.

El burgomaestre señaló que, más allá de a quién pueda favorecer o perjudicar el resultado, respetará la decisión final de las autoridades electorales. Sin embargo, cuestionó que los ciudadanos continúen sin conocer con certeza quién será el ganador del proceso.

“ Yo voy a respetar como corresponde el resultado, pero no podemos estar como ciudadanos de esta gran ciudad, en esta situación, de no saber qué va a pasar ”, manifestó.

Reggiardo criticó la sucesión de resultados difundidos durante la jornada electoral: “Nos ponen una boca de urna, nos ponen un conteo rápido, después los resultados de la ONPE, ahora hay un montón de impugnaciones. ¿Cuándo vamos a tener los resultados de una vez por todas?”, cuestionó.

En ese sentido, comparó la situación con otros procesos electorales de la región y consideró que el Ejecutivo debería impulsar cambios en los organismos electorales.

“¿ Qué sucede con los entes electorales? Reorganización es lo que corresponde. Son las señales que debe dar el Gobierno central, y la presidenta de la República (Keiko Fujimori) tiene la posibilidad de hacerlo ”, afirmó.

Al referirse a Keiko Fujimori, Reggiardo manifestó que le tiene “mucho aprecio”, aunque remarcó que su llamado a reorganizar los organismos electorales responde, según dijo, a la necesidad de generar mayor certeza para la ciudadanía.