El alcalde de Lima Renzo Reggiardo. (Foto: Mario Zapata/GEC)
El alcalde de Lima Renzo Reggiardo. (Foto: Mario Zapata/GEC)
/ Mario Zapata
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo (Renovación Popular) cuestionó el desarrollo del proceso electoral tras los últimos comicios municipales y consideró necesaria una reorganización de los organismos electorales.

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