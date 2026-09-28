Las restricciones electorales en el marco de los comicios regionales y municipales 2026 rigen a partir de este lunes 28 de septiembre, que se inicia la prohibición de la difusión y publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación nacionales.

Como se sabe, el próximo 4 de octubre, 26’314.648 peruanos habilitados para votar tendrán la responsabilidad de elegir a sus autoridades regionales y municipales.

En Lima Metropolitana, 7’875.479 electores están habilitados para acudir a las urnas en las próximas elecciones municipales.

La contienda por la Alcaldía de Lima tendrá una cifra inédita: 26 agrupaciones políticas competirán por el cargo.

Se trata de Somos Perú (Carlos Bruce); Podemos Perú (Daniel Urresti); Obras (Ricardo Belmont); Alianza para el Progreso (Elio Riera); Ahora Nación (Susel Paredes); Tierra Verde (Yehude Simon); Partido Morado (Victoria La Cruz); Frepap (Segundo Valdez); Partido Patriótico del Perú (Sandro Caller); Batalla Perú (Samir Quispe); Partido Demócrata Verde (Flor Hurtado); Juntos por el Perú (Oswaldo Vargas); y Pueblo Consciente (Luis Huette).

También participan Frente de la Esperanza 2021 (Elizabeth León Chinchay); Partido Aprista Peruano (Mónica Yadira Yaya Luyo); Alianza Electoral Venceremos (Juan Carlos Alvarado Mestanza); Fuerza Ciudadana (Rubén Daniel Bonilla Espinoza); Progresemos (Luis Miguel Llanos Carrillo); el Partido Popular Cristiano (PPC) (Edgardo Renán De Pomar Vizcarra); Avanza País (Francis Allison Oyague); Acción Popular (Carlos Alberto Tejada Noriega); Visión Perú (Santiago Rosendo Abarca León); Fuerza Popular (Samuel Marcos Daza Taype); y Partido del Buen Gobierno (Carlos Gallardo Neyra).

De acuerdo con cifras compartidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los distritos que concentran la mayor cantidad de electores son: San Juan de Lurigancho (818.365); San Martín de Porres (533.869); Ate (493.109); y Comas (448.793).

Para estas elecciones existen prohibiciones que están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). ¿Cuáles son?

Silencio de las encuestas

Según la norma, la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación nacionales puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Es decir, esta prohibición se inicia desde el lunes 28 de septiembre.

Cierres de campaña y mítines

De acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos que participan en esta elección solo pueden realizar sus cierres de campaña o mítines hasta el jueves 1 de octubre a las 23:59 horas, a partir del día siguiente se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público.

Propaganda electoral

En cuanto a la propaganda electoral, la norma precisa que esta podrá realizar hasta 24 horas antes de las elecciones, es decir, hasta las 23:59 horas del viernes 2 de octubre.

Entrevistas a candidatos

En esa línea, también queda suspendida la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Lo que quiere decir que los postulantes podrán realizar estas actividades hasta el viernes a las 23:59 horas.

Ley seca

La ley seca se inicia desde las 08:00 horas del sábado 3 de octubre y termina a las 08:00 horas del lunes 5. Se establece una multa para los locales que no cumplan con esta restricción.

Día de votación

El domingo 4 de octubre, entre las 07:00 y 17:00 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación. También está prohibido tomarle fotos a la cédula electoral.

Detenciones

La norma establece la detenciones sólo serán procedentes en el caso de flagrancia del delito. Además, tanto los personeros como los miembros de mesa no pueden ser detenidos durante la jornada electoral, 24 horas antes y 24 horas después.