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Resumen

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de octubre. (Foto: GEC)
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de octubre. (Foto: GEC)
Por Thalía Cadenas

Las restricciones electorales en el marco de los comicios regionales y municipales 2026 rigen a partir de este lunes 28 de septiembre, que se inicia la prohibición de la difusión y publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación nacionales.

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