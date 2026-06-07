En esta nota conocerás los resultados oficiales de la ONPE en Puno tras la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Perú 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Ambos obtuvieron el derecho de participar en la segunda vuelta tras alcanzar la mayor cantidad de votos en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

En aquella oportunidad, Keiko Fujimori logró 2′877,678 votos válidos (17.192%), mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2′015,114 votos válidos (12.039%).

¿Cuándo serán proclamados los resultados oficiales de la segunda vuelta 2026?

Según indicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se conocerían “casi un mes después del día de la votación”.

El pasado 31 de mayo, en los momentos previos a la realización del debate de candidatos presidenciales, explicó que ese sería el plazo estimado debido a los recursos de nulidad y las actas que podrían ser observadas ante la ONPE el día del balotaje.

“Nuestro sistema electoral es particular en cuanto a esa parte. Nosotros primero termina la jornada electoral, se realiza el escrutinio, hay muchas actas que pueden ser observadas por la ONPE o también se pueden interponer recursos de nulidad a través de las mismas organizaciones políticos”, expresó.

“Eso lo resuelven los jurados electorales especiales en primera instancia. Hay todo un proceso, se tiene que seguir el debido proceso, es allí donde los plazos un poco nos llevan a establecer los términos más ambiciosos, casi un mes después del día de la votación para proclamar resultados totales”, agregó.

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