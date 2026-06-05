Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El JNE estima que las audiencias de recuento de votos postergará la proclamación de resultados hasta mediados de julio. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El JNE estima que las audiencias de recuento de votos postergará la proclamación de resultados hasta mediados de julio. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de este 7 de junio se realizará a mediados del mes de julio por el número de actas observadas y las audiencias de recuento de votos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.