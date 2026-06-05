El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de este 7 de junio se realizará a mediados del mes de julio por el número de actas observadas y las audiencias de recuento de votos.

En conferencia de prensa, la vocera del JNE Grecia Rentería explicó el proceso que seguirán las actas observadas de este 7 de junio implica que estas sean trasladadas desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a los Jurados Electorales Especiales de cada jurisdicción.

“A mediados de julio sería la proclamación de la segunda vuelta”, precisó este viernes. “Debido que hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más”.

El JNE estima que las audiencias de recuento de votos postergará la proclamación de resultados hasta mediados de julio. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Asimismo, comentó que la proclamación de los resultados de las elecciones del 12 y 13 de abril sobre diputados, senadores y parlamentarios andinos se concretaría a mediados de este mes de junio, porque inicialmente se harán a nivel de los JEE.

“Cuando ellos terminen de proclamar, el JNE a mediados de junio va a decir los que han pasado y posterior a ello se entregarán las credenciales correspondientes”, indicó.