Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se realizan el domingo 12 de abril, y más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir a sus nuevas autoridades por los próximos cinco años: un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

En esta nota podrás revisar los resultados oficiales ONPE de las elecciones para la Cámara de Diputados en Madre de Dios según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Cómo será la elección de diputados?

Con respecto a los diputados, en estas elecciones se elegirá a 130 representantes, y entre sus principales funciones están el aprobar los proyectos de ley que luego serán revisados por el Senado, además de interpelar y censurar a los ministros de Estado.

Los diputados también podrán otorgar o negar la cuestión de confianza planteada por iniciativa ministerial.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, para la distribución de escaños de la Cámara de Diputados, se hace una primera distribución de 28 escaños: se otorga un escaño a cada circunscripción, con excepción de la circunscripción de Peruanos en el Extranjero, a la que se le asignan directamente dos escaños, únicamente.

Los otros 102 escaños de la Cámara de Diputados se distribuyen de manera proporcional al número de electores de las otras 26 circunscripciones.

En tanto, sobre la elección de senadores, de los 60 en total, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

Entre las principales funciones de los senadores se encuentran el aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados, así como elegir y designar a altas autoridades y funcionarios, como el defensor del Pueblo, el contralor general de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.