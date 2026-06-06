Perú define este domingo 7 de junio a su próximo presidente de la República. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 marcada por la polarización política y la expectativa por un resultado ajustado.

Desde las 6 p.m., la ONPE comenzará a publicar el avance oficial del conteo de votos. En esta nota en vivo podrás seguir minuto a minuto el avance de actas procesadas y contabilizadas en Ica; los resultados actualizados; la evolución de los votos blancos y nulos; y todas las incidencias de la jornada electoral.

Además, nuestra plataforma permitirá revisar los resultados desagregados por región, provincia y distrito conforme avance el escrutinio oficial.

La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes lograron avanzar al balotaje tras imponerse en una primera vuelta marcada por la fragmentación política y la dispersión del voto. En total, 35 candidatos participaron en los comicios realizados el pasado 12 de abril, en una de las elecciones más atomizadas de las últimas décadas en el Perú.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 17,192% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,039%, superando por estrecho margen a Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. La jornada electoral también estuvo marcada por altos niveles de ausentismo —más de siete millones de peruanos no acudieron a votar pese a que el sufragio es obligatorio—, así como por cuestionamientos y denuncias de irregularidades contra la ONPE, organismo encargado de la organización y el conteo oficial de votos.

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500. Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/110. Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/55. Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/27.50.

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.