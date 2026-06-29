La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer los resultados al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales Perú 2026. Las cifras confirman que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la virtual presidenta del Perú con el 50.135% de votos válidos.

En tanto Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49.865% (9’173,755 votos) lo que sumó un total de 92.766 de actas a nivel nacional y provenientes del extranjero.

De acuerdo a lo publicado por el ente electoral, y luego de la resolución de las actas observadas que fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), los resultados definitivos del balotaje fueron los siguientes:

Keiko Fujimori: 50.135% (9’223,396 votos válidos)

Roberto Sánchez: 49.865% (9′173,755 votos válidos)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que el 15 de julio será la ceremonia de entrega de las credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta.

“Nosotros proclamamos, al igual que hemos hecho con senadores y diputados, los resultados que van a ser el 3 de julio a más tardar, y luego, hacemos una ceremonia oficial de entrega de credenciales. Esta está prevista para el 15 de julio al mediodía también, en el Teatro Nacional”, precisó.

El magistrado aseguró que ya están en proceso de organización de esta ceremonia protocolar y aseveró que será un paso importante porque se trata de un nuevo mandatario y una nueva plancha presidencial para el próximo periodo constitucional, que Burneo “espera que sea íntegro”.

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