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Por Redacción EC

Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia

23:01
  • Resultados ONPE al 99.465%

Keiko Fujimori: 50.117%

Roberto Sánchez: 49.883% 

22:59
  • Resultados ONPE al 99.465%

Actas contabilizadas: 92.270 | Para el envío al JEE 496 | Pendientes 0

Número total de actas: 92,766

  • • Keiko Fujimori: 50.117 % (9'167,684 votos)
  • • Roberto Sánchez: 49.883 % (9'124,848 votos)
22:55

La ONPE dará a conocer en las próximas horas los resultados oficiales al 100% de actas contabilizadas tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Entérate de todos los datos en esta nota de El Comercio.

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