Resumen
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Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia
23:01
- Resultados ONPE al 99.465%
Keiko Fujimori: 50.117%
Roberto Sánchez: 49.883%
22:59
- Resultados ONPE al 99.465%
Actas contabilizadas: 92.270 | Para el envío al JEE 496 | Pendientes 0
Número total de actas: 92,766
- • Keiko Fujimori: 50.117 % (9'167,684 votos)
- • Roberto Sánchez: 49.883 % (9'124,848 votos)
22:55
La ONPE dará a conocer en las próximas horas los resultados oficiales al 100% de actas contabilizadas tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Entérate de todos los datos en esta nota de El Comercio.
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La ONPE dará a conocer en las próximas horas los resultados oficiales al 100% de actas contabilizadas tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Entérate de todos los datos en esta nota de El Comercio.