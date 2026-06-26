Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia
- Resultados ONPE al 99.880%
Actas contabilizadas: 92,655 | Para el envío al JEE 111 | Pendientes 0
Número total de actas: 92,766
- Keiko Fujimori: 50.121 % (9'209,041 votos)
- Roberto Sánchez: 49.879 % (9'164,453 votos)
De acuerdo con la ONPE, según los resultados al 99.880%, Keiko Fujimori registra 50.121% y Roberto Sánchez 49.879%. La diferencia entre ambos candidatos es de 44,588 votos.
El conteo oficial de la ONPE para definir al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentra ya en la recta final. Sigue en esta nota de El Comercio el minuto a minuto de los resultados que dé a conocer el ente electoral en su plataforma digital.
El conteo oficial de la ONPE para definir al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentra ya en la recta final. Sigue en esta nota de El Comercio el minuto a minuto de los resultados que dé a conocer el ente electoral en su plataforma digital.