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Por Redacción EC

Resultados ONPE EN VIVO: así va el conteo oficial tras segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

17:47
  • ONPE al 98.303%
17:39
  • Resultados ONPE al 98.299%

Actas contabilizadas: 91.188 | Para el envío al JEE 1.569 | Pendientes 9

Número total de actas: 92.766

  • Keiko Fujimori : 50.010% (9'041,194 votos)
  • Roberto Sánchez : 49.990% (9'037,695)
17:31

Hasta la redacción de esta nota y al 98.299% de actas contabilizadas, la ONPE informa que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tiene 50.010% de votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra 49.990% de adhesiones. Hasta esta hora, la diferencia es de 3.499 votos a favor de Fujimori.

17:29

Revisa en esta nota de El Comercio cómo va el conteo oficial de votos de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el pasado domingo 7 de junio.

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