Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE EN VIVO: así va el conteo oficial tras segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
- ONPE al 98.303%
- Resultados ONPE al 98.299%
Actas contabilizadas: 91.188 | Para el envío al JEE 1.569 | Pendientes 9
Número total de actas: 92.766
- Keiko Fujimori : 50.010% (9'041,194 votos)
- Roberto Sánchez : 49.990% (9'037,695)
Hasta la redacción de esta nota y al 98.299% de actas contabilizadas, la ONPE informa que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tiene 50.010% de votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra 49.990% de adhesiones. Hasta esta hora, la diferencia es de 3.499 votos a favor de Fujimori.
Revisa en esta nota de El Comercio cómo va el conteo oficial de votos de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el pasado domingo 7 de junio.