Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia
- Cuadro de resultados ONPE al 99.691%
- Resultados ONPE al 99.691 %
Actas contabilizadas: 92,479 | Para el envío al JEE 287 | Pendientes 0
Número total de actas: 92,766
- Keiko Fujimori: 50.111 % (9'188,704 votos)
- Roberto Sánchez: 49.889 % (9'147,886 votos)
De acuerdo con la ONPE, según los resultados al 99.691%, Keiko Fujimori registra 50.111% y Roberto Sánchez 49.889%. La diferencia entre ambos candidatos es de 40.818 votos.
El conteo oficial de la ONPE para definir al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentra ya en la recta final. Sigue en esta nota de El Comercio el minuto a minuto de los resultados que dé a conocer el ente electoral en su plataforma digital.