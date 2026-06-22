Por Redacción EC

Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia

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  • Cuadro de resultados ONPE al 99.691%
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  • Resultados ONPE al 99.691 %

Actas contabilizadas: 92,479 | Para el envío al JEE 287 | Pendientes 0

Número total de actas: 92,766

  • Keiko Fujimori: 50.111 % (9'188,704 votos)
  • Roberto Sánchez: 49.889 % (9'147,886 votos) 
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De acuerdo con la ONPE, según los resultados al 99.691%, Keiko Fujimori registra 50.111% y Roberto Sánchez 49.889%. La diferencia entre ambos candidatos es de 40.818 votos.

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El conteo oficial de la ONPE para definir al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentra ya en la recta final. Sigue en esta nota de El Comercio el minuto a minuto de los resultados que dé a conocer el ente electoral en su plataforma digital.

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