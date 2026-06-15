Resumen

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Por Redacción EC

Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia

17:34
  • Resultados ONPE al 98.853%

Actas contabilizadas: 91,702 | Para el envío al JEE 1.064 | Pendientes 0  

Número total de actas: 92,766  

  • • Keiko Fujimori: 50.068% (9'101,095 votos)
  • • Roberto Sánchez: 49.932% (9'076,388 votos) 
17:11
  • ONPE al 98.843%
17:09
  • Resultados ONPE al 98.842%

Actas contabilizadas: 91,692 | Para el envío al JEE 1.074 | Pendientes 0 

Número total de actas: 92,766 

  • • Keiko Fujimori: 50.068% (9'100,219 votos)
  • • Roberto Sánchez: 49.932% (9'075,333 votos) 
17:04

El conteo oficial de la ONPE tras la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya se encuentra en su etapa final. Sigue en esta nota todos los detalles de este importante proceso.

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