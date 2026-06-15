Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE de segunda vuelta 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia
17:34
- Resultados ONPE al 98.853%
Actas contabilizadas: 91,702 | Para el envío al JEE 1.064 | Pendientes 0
Número total de actas: 92,766
- • Keiko Fujimori: 50.068% (9'101,095 votos)
- • Roberto Sánchez: 49.932% (9'076,388 votos)
17:09
- Resultados ONPE al 98.842%
Actas contabilizadas: 91,692 | Para el envío al JEE 1.074 | Pendientes 0
Número total de actas: 92,766
- • Keiko Fujimori: 50.068% (9'100,219 votos)
- • Roberto Sánchez: 49.932% (9'075,333 votos)
17:04
El conteo oficial de la ONPE tras la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya se encuentra en su etapa final. Sigue en esta nota todos los detalles de este importante proceso.
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El conteo oficial de la ONPE tras la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya se encuentra en su etapa final. Sigue en esta nota todos los detalles de este importante proceso.