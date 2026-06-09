Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE de segunda vuelta: conoce cómo va el conteo oficial de votos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
- Resultados de peruanos en el extranjero al 30.476%
- Keiko Fujimori: 65.518%
- Roberto Sánchez: 34.482%
Total de actas: 2.543
Contabilizadas: 775
Para envío al JEE: 48
Pendientes: 1.720
ONPE al 95.985%
Total de actas: 92.766
Contabilizadas 89.041 / Para el envío a JEE 1.547 / Pendientes 2.178
- Roberto Sánchez : 50.057%
- Keiko Fujimori: 49.943%
En esta nota de El Comercio podrás consultar en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.
En esta nota de El Comercio podrás consultar en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.