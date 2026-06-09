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Por Redacción EC

Resultados ONPE de segunda vuelta: conoce cómo va el conteo oficial de votos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

14:26
  • Resultados de peruanos en el extranjero al 30.476%
  • Keiko Fujimori: 65.518%
  • Roberto Sánchez: 34.482%

Total de actas: 2.543

Contabilizadas: 775

Para envío al JEE: 48

Pendientes: 1.720

14:21

ONPE al 95.985%

Total de actas: 92.766

Contabilizadas 89.041 / Para el envío a JEE 1.547 / Pendientes 2.178

  • Roberto Sánchez : 50.057%
  • Keiko Fujimori: 49.943%
14:20

En esta nota de El Comercio podrás consultar en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente. 

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