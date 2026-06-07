Más de 27 millones de peruanos fueron convocados para sufragar este domingo 7 de junio en las Elecciones Generales Perú 2026, en las que se elegirá al nuevo presidente entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

El proceso de votación en el marco de las Elecciones Perú 2026 inició a las 7 a.m. y culminó a las 5 p.m., hora en la que se cerraron las mesas de sufragio.

En esta nota podrás revisar los resultados oficiales ONPE de las elecciones en Madre De Dios según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial 2026 a nivel nacional. Con el 53.85% de actas contabilizadas a las 22:02 del 07/06/2026, Roberto Sánchez obtiene el 64.95% de votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanza el 35.05% en Madre De Dios.

Además se han contabilizado 0.6% de votos en blanco y 4.58% de votos viciados sobre un total de 58,482 votos emitidos.

La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes lograron avanzar al balotaje tras imponerse en una primera vuelta marcada por la fragmentación política y la dispersión del voto. En total, 35 candidatos participaron en los comicios realizados el pasado 12 de abril, en una de las elecciones más atomizadas de las últimas décadas en el Perú.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 17,192% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,039%, superando por estrecho margen a Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. La jornada electoral también estuvo marcada por altos niveles de ausentismo —más de siete millones de peruanos no acudieron a votar pese a que el sufragio es obligatorio—, así como por cuestionamientos y denuncias de irregularidades contra la ONPE, organismo encargado de la organización y el conteo oficial de votos.

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500. Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/110. Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/55. Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/27.50.

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.