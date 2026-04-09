Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan y ponen la lupa sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre él.

En una trasmisión en TikTok, el exalcalde de Lima anunció que presentará denuncias por difamación contra periodistas que, según sus seguidores, lo habían acusado en reportajes e informes durante las últimas semanas.

“Mis abogados cada vez que ustedes hablan, se frotan las manos. Les voy a pedir a todos ustedes que esta denuncia, que está grabada, me den sus nombres porque vamos a hacer una denuncia a cada personaje con las pruebas, con los videos, con lo que han dicho, con lo que han escrito y va a ir una denuncia por difamación“, exclamó.

“Dos abogados que están, en este momento escuchándolos, a ustedes.. tomando nota. (..) Queremos convalidar para ver todos los canales, y olvidnesen los youtebers que van a caer acá”, señaló.

Después de su mitin de cierre de campaña este martes 7 de abril, tuvo una trasmisión en su cuenta de TikTok donde se dedicó a escuchar comentarios de sus simpatizantes que lo victimizaban y cuestionaban la labor de la prensa.

Entre ellos, en varias oportunidades le mencionaron si haría algo ante los reportajes que habían visto en diversos medios de comunicación donde se decía que Ricardo Belmont había sido un estafador.

El candidato presidencial pidió a sus propios espectadores que se identifiquen y le detallen en qué medios habían visto esta información. Una usuaria de TikTok le mencionó Willax, Canal N, América TV y El Comercio, sin dar ejemplos concretos.

Ante esto, Belmont respondió: “Mis abogados cada vez que ustedes hablan, se frotan las manos. Les voy a pedir a todos ustedes que esta denuncia, que está grabada, me den sus nombres porque vamos a hacer una denuncia a cada personaje con las pruebas, con los videos, con lo que han dicho, con lo que han escrito y va a ir una denuncia por difamación. Estos muchachos creen que jugando con la honra pueden hacer plata porque, obviamente, seguramente, digo, pienso, que una denuncia de estafa tiene que tener una prueba y la prueba la van a tener que presentar antes de las elecciones".

En otro momento de su trasmisión, habló directamente sobre el medio “Hildebrandt en sus trece”, luego que otro de sus seguidores le dijera que, en un video de YouTube, su director César Hildebrandt le había dicho estafador.

“Ha quedado grabado. Dice que Hildebrandt ha afirmado que yo estafé. Señor Hildebrandt, tiene 24 horas para desmentir o confirmar esa noticia”, comentó luego de pedir los datos de la persona que le había dado esa información.