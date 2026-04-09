Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Belmont trasmitió por TikTok luego del cierre de campaña en la Plaza San Martín. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Ricardo Belmont trasmitió por TikTok luego del cierre de campaña en la Plaza San Martín. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan y ponen la lupa sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre él.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.