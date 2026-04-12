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Resumen

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El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, no asistió a su local de votación, que estaba en uno de los Innova School ubicados en Chorrillos, distrito en el que vive el también exalcalde de Lima.

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