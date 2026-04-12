El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, no asistió a su local de votación, que estaba en uno de los Innova School ubicados en Chorrillos, distrito en el que vive el también exalcalde de Lima.

La mesa en la que Belmont, de 80 años, debía sufragar cerró aproximadamente a las 6 p.m., hora hasta la que se extendió la votación. Los periodistas que cubrían esta candidatura fueron retirados del local tras la hora límite. Cuando sucedió esto, el candidato no había llegado. No se reportaron incidencias en el lugar.

Recién después de las 6:30 p.m., tras conocerse las encuestas a boca de urna, el postulante dejó su domicilio, ubicado en Chorrillos, para dirigirse a su local de campaña, en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima. Apareció con un collarín.

Durante la jornada hubo equipos de prensa frente a su domicilio, ubicado en Chorrillos, y en el centro educativo donde debía sufragar.

Por la mañana, su esposa María Bazalar Pérez declaró a la prensa que el postulante del Partido Cívico Obras acompañaría a sus hijos a votar antes de que él lo hiciera. “Va a ir con mis hijos a votar, como en dos horas”, afirmó poco antes de las 9 a.m. Por la tarde, su hija publicó un video en TikTok en el que solo decía que ya había ejercido su voto.

Según conoció este Diario, para la jornada electoral estaba previsto que Belmont fuera muy temprano a nadar a la Costa Verde, como hizo en los últimos días. Luego desayunaría con su familia, en privado. Posteriormente, alrededor de las 11 a.m. iría a su local de votación. Asimismo, se supo que esperaría los resultados electorales en su local de campaña del Centro de Lima.

Sobre por qué el postulante no realizó el tradicional desayuno electoral, María Bazalar dijo que esos “son desayunos son casi ficticios”.

Ella también afirmó que el candidato estaba muy bien de salud. “Es un hombre vital, con mucha energía, que tiene 80 años, es todo un ejemplo”. Después mencionó que el aspirante de Obras recibiría los resultados “con los chicos del partido”.

La semana pasada, Belmont dijo que pasaba por complicaciones de salud.

Asimismo, Bazalar indicó que, en su círculo familiar, “nosotros ya nos sentimos victoriosos, pero no con los resultados, sino por esta oportunidad, que mis hijos puedan ver que su papá participe en una elección después de mucho tiempo, y que cuenta con tanto cariño y tanto respaldo popular”.

Por la tarde, un pequeño grupo de simpatizantes del también exalcalde de Lima, conocidos como ‘espartanos’, llegó hasta la zona donde él vive.

De acuerdo con la encuesta de boca de urna de Datum, Belmont se ubica cuarto en las preferencias presidenciales, con 10,5%.