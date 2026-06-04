El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, presentó este jueves a los excandidatos George Forsyth y Ricardo Belmont Cassinelli como nuevos aliados políticos de cara a la segunda vuelta electoral, en una actividad realizada pocas horas antes del inicio del silencio electoral.

Durante una conferencia de prensa desarrollada en el hotel Bolívar, en el Centro de Lima, Sánchez oficializó el respaldo de ambas figuras políticas y destacó también el apoyo expresado previamente por Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación.

La actividad estuvo marcada por las declaraciones de Ricardo Belmont, quien reveló que durante la mañana había suscrito un acuerdo político con el candidato de izquierda y anunció la creación de un canal de televisión de alcance nacional como parte de los compromisos asumidos.

“Juntos con Ahora Nación y Obras vamos a transparentar, vamos a tener un canal de televisión nacional, y eso lo he conversado con Roberto Sánchez, un canal nacional que entienda lo que es el Perú y vamos a hacer ‘las mañaneras’ para que la gente esté informada todas las mañanas de la transparencia de los actos de gobierno” , manifestó.

El exalcalde de Lima indicó además que el entendimiento político quedó formalizado horas antes del evento.

“Les confieso que hoy a las 12:15 se firmaron las diez vías maestras entre el señor, próximo presidente del Perú, y el partido Obras. En amistad con el señor López Chau, a quien agradezco su gesto hoy cuando me felicitó por las palabras de mi hija, me consolida que tenemos una juventud que mira con una gran esperanza este país”, expresó.

Sánchez fortalece alianzas antes de la votación

La presentación de Belmont y Forsyth formó parte de las últimas actividades proselitistas de Roberto Sánchez antes de la jornada electoral del domingo. El congresista ha buscado ampliar su base de apoyo político en los días finales de campaña mediante acercamientos con agrupaciones y líderes que participaron en la primera vuelta.

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