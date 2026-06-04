Resumen

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Roberto Sánchez suma respaldos de Ricardo Belmont y Alfonso López Chau en la recta final de la campaña. (Foto: Fernando Sangama/gec)
Roberto Sánchez suma respaldos de Ricardo Belmont y Alfonso López Chau en la recta final de la campaña. (Foto: Fernando Sangama/gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, presentó este jueves a los excandidatos George Forsyth y Ricardo Belmont Cassinelli como nuevos aliados políticos de cara a la segunda vuelta electoral, en una actividad realizada pocas horas antes del inicio del silencio electoral.

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