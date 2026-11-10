Roberto Burneo, presidente del JNE (Foto: GEC)
Roberto Burneo, presidente del JNE (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión del pleno de su institución que resolvió que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

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