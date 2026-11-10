El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión del pleno de su institución que resolvió que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

“Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta; íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo”, exclamó al ser consultado por la prensa.

El JNE anunció el sentido de la resolución del pleno el viernes a las 8 de la noche, mientras se espera que el conteo oficial de las elecciones para la Alcaldía de Lima llegue al 100%. Ahora, Jeanette Alonzo, quien postuló como segunda regidora en la lista de Renovación Popular (que fue encabezada por Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde), podría asumir el sillón municipal.

En declaraciones a los medios, Burneo sostuvo que el organismo electoral había anticipado que resolvería las controversias conforme se presentaran y remarcó que su actuación debía ajustarse a la Constitución y al ordenamiento electoral.

“ Indicamos hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde de forma inmediata como primer regidor no es algo nuevo. Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta; íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo ”, manifestó.

#EnVivo | Roberto Burneo, presidente del JNE, señaló que la participación de alcaldes como primeros regidores se ha permitido en elecciones anteriores. Sin embargo, indicó que no podrán volver a asumir la alcaldía por esa vía, al considerar que vulneraría la prohibición constitucional de reelección inmediata. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 10, 2026

Prohibición constitucional

Burneo explicó que el criterio adoptado por el pleno no impide que un alcalde postule como primer regidor, posibilidad que, según recordó, ya había sido admitida en procesos electorales anteriores, como los de 2018 y 2022.

Sin embargo, precisó que la controversia se encontraba en determinar si esa candidatura podía convertirse en una vía para volver a ejercer inmediatamente la alcaldía, ya sea mediante una sucesión en el cargo o por otro mecanismo.

“Un alcalde de forma inmediata no puede ser reelegido. El punto aquí, que no habíamos determinado y que ya está resuelto, es qué camino podría llevar a eso. Hemos dicho que cualquiera de los caminos que puedan llevar a la prohibición que establece claramente la Constitución, que no puede ser reelegido inmediatamente, no puede permitirse”, señaló.

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En esa línea, agregó que un alcalde puede postular como primer regidor, pero no utilizar esa posición para regresar a la alcaldía durante el periodo inmediato siguiente.

“Un alcalde como primer regidor que quiera, por ese camino, ser nuevamente alcalde, o por sucesión, es un tema que hemos decidido indicando que eso quiebra la prohibición constitucional”, apuntó.

“Antes no me he pronunciado porque no puedo adelantar opinión porque soy parte de un colegiado. Es el colegiado el que se ha pronunciado”, concluyó.