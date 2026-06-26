El jefe del JNE, Roberto Burneo, destaca la importancia de cada voto en las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
El jefe del JNE, Roberto Burneo, destaca la importancia de cada voto en las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, encabezó la entrega de credenciales a los 130 diputados elegidos en los comicios del 12 y 13 de abril en las elecciones generales del 2026, y aseguró que han cumplido con la labor de hacer respetar cada voto, sin importar dónde se registró.

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