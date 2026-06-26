El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, encabezó la entrega de credenciales a los 130 diputados elegidos en los comicios del 12 y 13 de abril en las elecciones generales del 2026, y aseguró que han cumplido con la labor de hacer respetar cada voto, sin importar dónde se registró.

En su discurso en el evento, el magistrado saludó la observación nacional e internacional durante los comicios generales ya que esto reafirmó la confianza en el proceso. También al Gobierno, la Cancillería, a la PNP y a las Fuerzas Armadas por brindar garantías.

“Pero nuestro mayor reconocimiento corresponde, sin embargo, a la ciudadanía. Millones de peruanos y peruanas acudieron a los centros de votación como miembros de mesa y a las urnas convencidos que el voto sigue siendo el instrumento más legítimo para construir el futuro del país. Desde cada región, provincia, distrito y centro poblado, así como desde el exterior, cada voto tuvo el mismo valor y recibió el mismo respeto”, expresó.

Burneo aseguró que el evento consiste en el inicio de la labor de representación de los 130 diputados, elegidos por una votación “libremente expresada por peruanos y peruanas” y que ahora será representación política legítima.

“La Cámara de Diputados está llamada a ser el espacio donde esas voces encuentren representación, donde las diferencias puedan ser transformadas en diálogo y donde demandas de la ciudadanía se conviertan, mediante el debate democrático, en leyes”, resaltó.

Asimismo, Roberto Burneo manifestó que estas credenciales son un “reconocimiento oficial de los resultados electorales” y la expresión jurídica de la voluntad soberana del pueblo peruano, así como un símbolo de la “enorme responsabilidad” que hoy asumen los nuevos diputados.

Conformación de Cámara de Diputados

Los diputados son 130 representantes elegidos durante los comicios del pasado 12 de abril, 28 por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción. Con las credenciales, los diputados están habilitados para juramentar al cargo ante el Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio.

La Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.