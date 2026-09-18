Roberto Burneo declaró sobre posición del pleno del JNE todavía pendiente sobre candidaturas de primeros regidores. (JNE TV)
Roberto Burneo declaró sobre posición del pleno del JNE todavía pendiente sobre candidaturas de primeros regidores. (JNE TV)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que todavía no hay fecha en la que el pleno resolverá si se puede entregar credenciales a primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026. El titular del organismo electoral ofreció estas declaraciones este 18 de setiembre durante la supervisión del despliegue de material oficial para comicios del próximo 4 de octubre.

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