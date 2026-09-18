El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que todavía no hay fecha en la que el pleno resolverá si se puede entregar credenciales a primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026. El titular del organismo electoral ofreció estas declaraciones este 18 de setiembre durante la supervisión del despliegue de material oficial para comicios del próximo 4 de octubre.

Burneo indicó que la institución resolverá todas las controversias necesarias para determinar a los ciudadanos que asumirán las autoridades municipales. “Nosotros vamos a definir todas las cosas que sean necesarias a efecto de finalmente determinar quiénes van a ser los candidatos que ganarán, quiénes asumirían los diferentes cargos que se van a dar en el futuro”, respondió este viernes.

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La máxima autoridad electoral aclaró que la falta de consenso interno impide fijar un día exacto en el calendario del proceso. “No le podría adelantar porque no es un tema que hayamos definido aún y en la medida que no tengamos ese consenso, no puedo yo definir una fecha exacta”, se excusó.

Un grupo de catorce organizaciones políticas solicitó formalmente un pronunciamiento sobre los alcaldes en ejercicio que integran listas como candidatos a regidores. Las agrupaciones presentaron este pedido durante las reuniones técnicas de coordinación para los debates electorales con miras a las ERM 2026.

El pleno del JNE fijó en pronunciamientos anteriores que la legislación vigente no prohíbe la postulación de un burgomaestre como primer regidor. Un total de 153 autoridades edilicias en funciones compiten bajo esta modalidad en todo el territorio peruano.

Roberto Burneo remarcó que la eventual acreditación final dependerá de la votación colegiada de los cinco magistrados que integran la sala suprema. El magistrado prometió promover una resolución institucional basada en el consenso y en el respeto a la independencia de la entidad.

Las declaraciones del representante electoral se dieron durante la salida de los camiones con paquetes de sufragio hacia el aeropuerto internacional. Las primeras unidades trasladaron ánforas y actas bajo estricta custodia de la Policía Nacional hacia las regiones de Ucayali y Loreto.

Rafael López Aliaga rechaza posible postura del JNE

El candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el JNE incurriría en prevaricato si acepta negarle la credencial de alcalde si gana las elecciones. El postulante rechazó la solicitud que busca otorgar la conducción de la alcaldía a Janet Alonso en caso de victoria electoral.

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El líder político sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece el reemplazo directo por parte del teniente alcalde.

“Si no hubiera prevaricato en esa decisión, sí, si no estuviera normado, pero habiendo una Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 24, que establece claramente, y se ha cumplido la ley en 800 casos anteriores a Rafael López Aliaga, sería prevaricar”, comentó.