El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría realizarse el próximo viernes 3 de julio, una vez culminen las proclamaciones descentralizadas que actualmente realizan los jurados electorales especiales del país.

Así lo informó el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, quien explicó que entre este jueves y el sábado los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen emitiendo proclamaciones parciales de resultados, las cuales posteriormente son consolidadas por el Pleno del JNE para la proclamación oficial definitiva.

“Entre hoy y el sábado los jurados electorales especiales vienen haciendo proclamaciones parciales. Todas esas proclamaciones parciales son consolidadas por el Pleno del JNE y se da la proclamación oficial. Estimamos que, conforme se vienen dando las cosas, en una semana o unos días más ya tendríamos la proclamación. Estimamos que sea el próximo viernes 3 de julio” , señaló.

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Roberto Burneo, presidente del JNE: Estimamos que conforme se van dando las cosas en una semana o en unos días más ya tendríamos la proclamación parcial, estimamos que sea el próximo viernes 3 de julio



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Burneo indicó que el avance del cronograma electoral ha sido posible luego de que el máximo tribunal electoral resolviera más de 200 recursos de apelación vinculados al proceso electoral.

Según detalló, todos esos expedientes están siendo devueltos a los jurados electorales especiales para que procedan con las respectivas proclamaciones parciales, paso previo indispensable para la consolidación nacional de los resultados.

Respecto a las críticas por el tiempo que viene tomando la proclamación de resultados, el titular del JNE recordó que los procedimientos y recursos contemplados durante el proceso electoral no fueron establecidos por el organismo electoral, sino por normas aprobadas por el Congreso de la República.

“No tiene una comparación en torno a otros países. Se nos critica mucho que no somos eficientes, pero el ordenamiento jurídico no lo ha establecido el JNE. La posibilidad de presentar actas observadas, nulidades y recursos está prevista en normas de nivel legal que han sido aprobadas por el Congreso”, sostuvo.

Burneo dio estas declaraciones minutos antes de celebrarse el evento de entrega de credenciales a los senadores y parlamentarios andinos elegidos en el último proceso electoral.