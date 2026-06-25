Burneo aseguró que no existe una narrativa de fraude en las Elecciones Generales.
Burneo aseguró que no existe una narrativa de fraude en las Elecciones Generales.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría realizarse el próximo viernes 3 de julio, una vez culminen las proclamaciones descentralizadas que actualmente realizan los jurados electorales especiales del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: