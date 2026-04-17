El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ya se encuentra en el Congreso de la República y viene declarando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que lo citó para explicar las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La sesión, iniciada esta tarde, es considerada clave para esclarecer lo ocurrido en la jornada electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ya se encuentra en el Congreso de la República y viene declarando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que lo citó para explicar las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La sesión, iniciada esta tarde, es considerada clave para esclarecer lo ocurrido en la jornada electoral. Noticia en desarrollo...