Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”
Resumen de la noticia por IA
Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”

Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió, a raíz del amparo a favor de Unidad Popular, partido de Duberlí Rodríguez, que este mecanismo “pretende romper los hitos del cronograma electoral”. Agregó que, en la tercera semana de setiembre, su institución estaría presentando la demanda competencial en contra del Poder Judicial.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC